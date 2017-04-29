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Новости Кыргызстана

В Алматы пройдет заседание совета глав Погранвойск стран СНГВ Алматы пройдет заседание совета глав Погранвойск стран СНГ

В Бишкеке завершил свою работу III глобальный форум

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423285-ru.html

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29 апреля 2017, 2:30       Комментарии

В Бишкеке 28 апреля завершил свою работу III глобальный форум "Преобразуем наш мир посредством оценки: взаимодействие и партнерство для лучшего мира". Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.
Церемония закрытия прошла в Жогорку Кенеше.
Приветствуя участников глобального форума спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков отметил, что в течение трех дней делегаты в конструктивном духе обсуждали вопросы оценки проводимых преобразований в различных странах на различных континентах, так как от правильной оценки зависит успех преобразований. "Должны быть качественные источники данных, объективная информация об имеющихся ресурсах, обязательный мониторинг и оценка", - сказал Ч.Турсунбеков. Он приветствовал парламентариев зарубежных стран, участвовавших в работе глобального форума, подчеркнув значение законов и нормативно-правовых актов, принимаемых парламентариями, в прогрессивном развитии государств. "Встречаясь, обсуждая критерии оценок, мы совместными усилиями достигнем желаемых результатов", - продолжил спикер.
Выступившие на встрече депутат парламента Бутана Джими Ринзен, депутат парламента Колумбии Самюэль Хойерс, депутат парламента Уганды Эвелин Мпаги-Каабу высказали благодарность за хорошую организацию глобального форума, отмечая, что при правильной оценке преобразований будет повышаться благосостояние народа.
Глава Офиса оценки ООН Марко Сегоне, сопредседатели III глобального форума Зиад Мусси и Колин Кирк отметили, что первый глобальный форум состоялся в 2015 году на африканском континенте. Они рассказали о Цели устойчивого развития ООН, включающего в себя ликвидацию крайней нищеты, обеспечение продовольственной безопасности, здорового образа жизни, гендерного равенства, равного доступа к качественным образованию и медицине, достойную работу для каждого.
III глобальный форум принял бишкекскую декларацию, в которой отмечается роль оценок в развитии обществ, звучит призыв к взаимодействию и партнерству для лучшего будущего.
Форум был организован Жогорку Кенешем и Международной организацией по сотрудничеству в оценке (IOCE), группой по оценке (UNEG), Всемирным форумом парламентариев по оценке, Национальной сетью мониторинга и оценки в КР и Евразийской сетью оценки.

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