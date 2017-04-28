СМИ часто пишут, что ничего не делается для проведения судебной реформы, не могу с этим согласиться, - глава IDLO в Кыргызстане

28 апреля 2017, 22:52 Комментарии

СМИ часто пишут, что ничего не делается для проведения судебной реформы, не могу с этим согласиться. Об этом в ходе круглого стола "Открытость и прозрачность деятельности судебной системы" в Бишкеке 28 апреля сообщил региональный директор IDLO в Кыргызстане Фред Хьюстон.

Ф.Хьюстон привел несколько примеров, по его словам, кардинальных достижений в судебной реформе.

"Это принятие государственной целевой программы развития судебной системы, что обеспечило финансирование судебной системы. Ведь много лет был забыто финансирование судебной системы. Это заметно укрепило материально-техническое состояние судов, создано учреждение по информационным технологиям при Судебном департаменте, разработано и внедрено комплексное обучение судей и работников Аппарата судов. Проводятся обучение претендентов на должности судей - это очень важный шаг для получения качества работы судей", - рассказал она

Ф.Хьюстон также попросил журналистов освещать положительные сдвиги проводимой реформы.