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СМИ часто пишут, что ничего не делается для проведения судебной реформы, не могу с этим согласиться, - глава IDLO в Кыргызстане

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423283-ru.html

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28 апреля 2017, 22:52       Комментарии

СМИ часто пишут, что ничего не делается для проведения судебной реформы, не могу с этим согласиться. Об этом в ходе круглого стола "Открытость и прозрачность деятельности судебной системы" в Бишкеке 28 апреля сообщил региональный директор IDLO в Кыргызстане Фред Хьюстон.
Ф.Хьюстон привел несколько примеров, по его словам, кардинальных достижений в судебной реформе.
"Это принятие государственной целевой программы развития судебной системы, что обеспечило финансирование судебной системы. Ведь много лет был забыто финансирование судебной системы. Это заметно укрепило материально-техническое состояние судов, создано учреждение по информационным технологиям при Судебном департаменте, разработано и внедрено комплексное обучение судей и работников Аппарата судов. Проводятся обучение претендентов на должности судей - это очень важный шаг для получения качества работы судей", - рассказал она
Ф.Хьюстон также попросил журналистов освещать положительные сдвиги проводимой реформы.

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