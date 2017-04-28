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У выдающегося хирурга Эрнста Акрамова произошел инфаркт

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423282-ru.html

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28 апреля 2017, 22:58       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Выдающийся хирург Эрнст Акрамов госпитализирован с инфарктом, сообщила на своей странице в Facebook консультант Министерства здравоохранения КР Елена Баялинова.
По ее данным, инфаркт произошел в ночь с четверга на пятницу. В ближайшее время Акрамова должны прооперировать. Сейчас его состояние удовлетворительное, отметила Баялинова. Она добавила, что хирурга навестил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.
80-летний Эрнст Акрамов является советским, кыргызским ученым-хирургом, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки и заслуженным врачом КР. Был народным депутатом СССР, а также депутатом четвертого созыва Жогорку Кенеша. В настоящее время заведует отделением общей хирургии Чуйской областной больницы.

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