У выдающегося хирурга Эрнста Акрамова произошел инфаркт

28 апреля 2017, 22:58 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. Выдающийся хирург Эрнст Акрамов госпитализирован с инфарктом, сообщила на своей странице в Facebook консультант Министерства здравоохранения КР Елена Баялинова.

По ее данным, инфаркт произошел в ночь с четверга на пятницу. В ближайшее время Акрамова должны прооперировать. Сейчас его состояние удовлетворительное, отметила Баялинова. Она добавила, что хирурга навестил министр здравоохранения Талантбек Батыралиев.

80-летний Эрнст Акрамов является советским, кыргызским ученым-хирургом, доктором медицинских наук, профессором, заслуженным деятелем науки и заслуженным врачом КР. Был народным депутатом СССР, а также депутатом четвертого созыва Жогорку Кенеша. В настоящее время заведует отделением общей хирургии Чуйской областной больницы.