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В преддверии празднования Дня города Бишкек, мэрия подготовила программу для гостей и жителей столицы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423281-ru.html

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28 апреля 2017, 21:58       Комментарии

В преддверии празднования 139-летия Дня города Бишкек, мэрия столицы подготовила программу для гостей и жителей столицы.
Как сообщает 28 апреля пресс-служба столичной мэрии, с 25-30 апреля в Бишкеке будут организованы торжественные праздничные мероприятия ко Дню города.
29 апреля на Старой площади с 11:00 до 14:00 будет организовано театрализованное представление, праздничный концерт, выставка ярмарка, показ мод, показательные выступления спортсменов. В Дубовом парке у памятника Курманжан Датка с 11:00 до 16:00 будет проходить фестиваль образования и спортивные показательные мероприятия.
30 апреля на Старой площади по периметру: пр. Чуй-ул.Тыныстанова-ул.Фрунзе, ул.Панфилова состоятся третьи соревнования по дуатлону (соревнования: бег - велосипед - бег).
С 27-29 апреля ко Дню города во всех районах города и жилых массивах пройдут праздничные мероприятия, организованы посещения театров, кинотеатров, спортивные мероприятия.
В Первомайском районе 29 апреля с 14:00 до 15:00 в парке им.Панфилова состоится концерт духового оркестра мэрии Бишкека.
В Ленинском районе 29 апреля с 12:00 будет организован концерт в сквере Молодой Гвардии, на котором выступят казачий хор "Казачья песня", татарский ансамбль "Дуслык", эстрадно-фольклорный ансамбль "Кыргыз-Руху". В это же время в Кыргызской национальном драматическом театре им.Абдымомунова будет показан спектакль "Манастын уулу Семетей".
29 апреля с 12:00 детей из малообеспеченных семей будет организовано бесплатное посещение бассейна "Дельфин" .
В Октябрьском районе 29 апреля с 12:00-16:00 в парке им.Ататюрка состоятся спортивные состязания "Веселые старты", флешмоб "Весна в Бишкеке", концерт ансамбля русской песни "Сувенир", народного ансамбля русской музыки "Радуга", ансамбль вокалистов "Семетей".
С 14:00 до 15:00 в парке имени "125-летия Бишкека" будет организован концерт эстрадно-фольклорного ансамбля "Доор". 29 апреля на площади "Воинской доблести" парка им. Д.Асанова принятие военной присяги молодого поколения военнослужащих срочной службы.
Свердловская районная администрация 29 апреля, с 10:00 организует концерт на площади Победы - конкурсы, викторины, спортивные показательные выступления.
С 09:30 запланировано посещение спектакля в театре кукол им.М.Жангазиева. С 17: 00 посещение спектакля "Севильский цирюльник" театра оперы и балета им.Малдыбаева. С 10:00 в Карагачевой роще пройдут спортивные состязания.
В Бишкеке также с 27 апреля по 2 мая проходит первый Бишкекский форум культур.

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