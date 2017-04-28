Представитель МВД КР в РФ А.Алиев назначен на должность представителя МВД КР в странах СНГ

28 апреля 2017, 21:00 Комментарии

Аскат Алиев назначен на должность представителя МВД Кыргызстана в странах СНГ.

Как сообщил АКИpress в Министерстве внутренних дел, А.Алиев назначен на должность заместителя директора Бюро по координации борьбы с организованной преступности от МВД КР в Бюро по координации борьбы с организованной преступности и иными опасными видами на территории государств-участников СНГ МВД КР.

Соответствующий указ 28 апреля подписал министр внутренних дел КР Улан Исраилов.

А.Алиев продолжает нести обязанности представителя Представительства МВД Кыргызстана в МВД России.