Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Требуются простые люди! — как я устраивался на работу по объявлениюТребуются простые люди! — как я устраивался на работу по объявлениюПравоохранительные органы не проводят анализ причин приостановления уголовных дел, связанных с кражами невестПравоохранительные органы не проводят анализ причин приостановления уголовных дел, связанных с кражами невест

Представитель МВД КР в РФ А.Алиев назначен на должность представителя МВД КР в странах СНГ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423280-ru.html

Похожие новости

Главы МИД стран Диалога "Центральная Азия + Япония" обсудят вопросы региональной безопасности

Министр Э.Абдылдаев примет участие в совещании глав МИД стран-участниц Диалога "ЦА-Япония" в г.Ашхабад

В рейтинге стран по представительству женщин в парламенте Кыргызстан занимает 101 место

Кричавшая на детей в садике женщина найдена и отстранена от должности

Премьер: Мы должны не боясь брать кредиты для развития страны

28 апреля 2017, 21:00       Комментарии

Аскат Алиев назначен на должность представителя МВД Кыргызстана в странах СНГ.
Как сообщил АКИpress в Министерстве внутренних дел, А.Алиев назначен на должность заместителя директора Бюро по координации борьбы с организованной преступности от МВД КР в Бюро по координации борьбы с организованной преступности и иными опасными видами на территории государств-участников СНГ МВД КР.
Соответствующий указ 28 апреля подписал министр внутренних дел КР Улан Исраилов.
А.Алиев продолжает нести обязанности представителя Представительства МВД Кыргызстана в МВД России.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум