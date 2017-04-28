Требуются простые люди! — как я устраивался на работу по объявлению

28 апреля 2017, 21:03 Комментарии

Городские столбы, остановки и заборы увешаны объявлениями с сомнительным содержанием. Кому-то требуются "активные молодые пенсионеры", другим нужны амбициозные люди, а третьи ищут "простого человека" на высокооплачиваемую работу. Такие объявления принято называть "сетевым маркетингом" и игнорировать. Но мало кто знает, что те же работодатели публикуют в Интернете сообщения о вполне адекватных вакансиях, например, о найме администратора в торговый центр.

В поисках работы Чем ближе к центру столицы - тем больше листовок на остановочных пунктах и фонарных столбах. Если собрать все объявления, наверное, можно трудоустроить абсолютно любого человека.

© Sputnik / Максат ЭлебесовОбъявления, которые можно найти почти на каждом столбе или остановке в Бишкеке Я позвонил по семи телефонным номерам: четыре абонента были отключены, три пригласили на собеседование. При этом двое позвали меня в офис по одному и тому же адресу. Характер работы везде был одинаковый.

- Объясните мои обязанности.

- Работа с документацией. Мы все объясним при встрече.

- Какие документы? Что с ними делать?

- Вам расскажут на месте. Придите в наш офис. Только обратитесь именно к Ришату Аширбаеву (имя изменено. - Ред.)

- А какая зарплата?

- От 18 до 20 тысяч сомов, но это только в первый месяц.

Собеседование Чтобы подробнее узнать о загадочной работе, я отправился в один из торговых центров Бишкека. Офис работодателя состоит из нескольких помещений, в которые по очереди приглашают людей. У входа пожилой администратор, который раздает соискателям анкеты, а потом относит их в кабинеты. В офисе нет ничего лишнего: столик с ручками для заполнения анкет и три стула для ожидающих. На одном сидит женщина.

- Я сломаю этот торговый центр, если это тоже окажется сетевым маркетингом, - говорит она мне - человеку, который под видом соискателя работы заполняет анкету.

- Уже был опыт?- интересуюсь я.

- Да, я сегодня уже заполняла такую же анкету. Там мне предложили подписать контракт, где надо было заплатить за обучение, и я сразу ушла.

- По какому объявлению пришли сюда?

- Требуется администратор в торговый центр.

- Где увидели?

- В Интернете, - ответила женщина.

Заполнение анкеты продолжается. Вопросы стандартные: ФИО, дата рождения, хобби, необходимая зарплата и прочее. Внизу есть строчка: "заполнение этой анкеты не гарантирует вам работу".

Знакомство с руководителем Система приема соискателей работы следующая: каждый работник офиса развешивает в разных местах объявления. Одни клеят на столбах наклейки в которых ищут "простых" или амбициозных людей без опыта работы, вторые - активных пенсионеров, а третьи - размещают в интернете объявления для желающих стать администратором или другим управляющим лицом.

Тех кто пришел на собеседование ожидает разговор с выдумщиками этих объявлений. Например, девушка, которая заполнила анкету позже меня, зашла раньше меня, потому что моего "куратора" на тот момент еще не было в офисе.

Руководителем оказался 20-летний юноша, который пригласил на собеседование. Беседа так называемых "руководителей" и соискателей работы проходит в помещении, где находится около 15 столов и соответственно в два раза больше стульев. Работник офиса с нарочитой вежливостью задает те же самые вопросы, на которые даны ответы в анкете, которую он держит в руках. В конце разговора речь заходит о предлагаемой работе.

- Это не сетевой маркетинг? Мне не нужно будет продавать что-то?- спрашиваю я.

- Ну перестаньте, о торговле нет никакой речи, - бегло отвечает юноша.

- И все же, что за работа с документацией? Объясните подробнее.

- Нужно будет просто заполнять документы, работать с персоналом и где-то помогать руководителю. Но для начала надо пройти месячную стажировку. У нас вечером пройдет совещание, и мы решим, возьмем ли вас на работу. Впрочем, я уверен, что вы нам подойдете, - заверил работник офиса.

В итоге юноша так и не перезвонил. На следующий день ему невозможно было дозвониться - абонент недоступен.

Что это за работа? Женщину, с которой у журналиста завязался диалог перед собеседованием, взяли на работу. Об этом корреспондент узнал, позвонив ей. Хоть она и претендовала на должность администратора, ей предложили другое.

"Мне сказали прийти в понедельник. У них там оказывается производство бытовой техники. Нужно принимать по телефону заказы, потом курьер приходит и забирает товар. Мне сказали, что это то же самое, что и администратор. Работодатель назначил испытательный срок", - рассказала женщина.

В подобную ситуацию уже попадал бишкекчанин Дамир Сапарбаев (имя и фамилия изменены). Он рассказал, что отработал бесплатно месяц, а затем работодатель отказал ему в приеме, наняв на его место такого же стажера.

"У меня не спрашивали даже паспорт или трудовую книжку. Работа была не тяжелая, и я легко справлялся, но меня не взяли. Видимо для каждого находится какая-либо работа на месяц", - полагает Сапарбаев.

Житель столицы добавил, что не может точно утверждать, что работодатели используют стажеров, меняя их каждый месяц. Однако назвал подозрительным, что они активно распространяют объявления и ищут много людей.

Как не попасть на удочку? Все трудовые отношения, включая стажировку, должны строиться на законных основаниях, либо на трудовом договоре, сказал директор правового центра "Вигенс" Владимир Плужник. По его словам, если до конца испытательного срока работодатель не принял решение о расторжении договора, то работник считает выдержавшим испытание.

"Как ни крути - трудовой договор должен быть. Даже если человек проходит стажировку. Если он прошел испытательный срок, то взаимоотношения с работодателем регулируются общими положениями Трудового кодекса", - пояснил юрист.

За время стажировки работодатель обязан оплатить претенденту стипендию, а также понести другие расходы, связанные с работой. Эти деньги компания может потребовать обратно, если по окончанию стажировки работник не приступит к обязанности без уважительных причин.

Вывод За два дня ходьбы по городу в поисках "новой" работы у меня не возникло желания увольняться со своего основного места. Хотя я подходил всем, искавшим и "простых людей", и сложноподчиненных, и даже неженатых пенсионеров - в один голос работодатели твердили, приходите к нам.