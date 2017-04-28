28 апреля 2017, 20:45 Комментарии

Правоохранительные органы не проводят анализ причин приостановления уголовных дел, связанных с кражами невест. Об этом 28 апреля во время регионального форума, посвященного обсуждению прав женщин на добровольное вступление в брак в Кыргызстане, отметили участники заседания.

Как сообщил представитель Министерства внутренних дел Шумкар Султанов, причины приостановления дел бывают разными. "Мы не проводим анализ причин, поэтому сложно сказать, по каким конкретным причинам стороны забирают заявления и дело прекращается. Мы выдаем только статистику согласно мониторингу", - отметил он.

"На сегодняшний день анализ данных дел Генеральная прокуратура и правоохранительные органы не проводят. Если это будет введено единым индикатором в МВД и Верховном суде, то это сможет помочь в решении проблемы. Проводить этот анализ важно, так как, зная причину, только тогда мы сможем побороть данную проблему", - отметила он из участниц форума.