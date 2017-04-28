Самый большой волкодав в Кыргызстане — его щенков купил Миша Галустян

28 апреля 2017, 19:30 Комментарии

Дом собаковода находится в селе Мыкан Чуйской области. Аракет, как и остальные девять питомцев, живет в отдельном вольере. Осмонкулов рассказал, что ежедневно выходит на пробежку с каждым псом - утром и вечером.

Мужчина разделяет собак железными клетками, потому что они могут нанести друг другу опасные раны, ведь это опасные бойцовские псы.

У Аракета на шее висит массивный пятикилограммовый ошейник, который тренирует мышцы передних ног и шеи.

"У меня тут, как в спортивном интернате, - пробежка два раза в день. Я выполняю трехкилометровый кросс вместе с собаками - поддерживаем форму. Родословная у псов очень серьезная, там сплошь чемпионы, среди родителей есть и чемпион мира по боям - знаменитый среди собаководов пес Грозный", - говорит Осмонкулов.

По его словам, волкодавы сопровождали кыргызский народ с давних времен - порода предназначена для перегона скота и охраны его от хищников.

"Некоторые называют этих собак азиатскими овчарками, но это неправильно. Это волкодавы, верные друзья кочевников. Есть легенда, что в тяжелое для одного селения время, когда местным жителям было нечего есть, волкодавы пригоняли в село оленей, чтобы прокормить людей", - рассказывает собаковод.

Осмонкулову поступало много предложений продать Аракета от кыргызстанцев, казахстанцев и китайцев. Граждане Китая приезжали к нему домой и предлагали отдать пса за 10 тысяч долларов, но мужчина отказался.

"Я в тот раз специально назвал завышенную цену, чтобы они просто отстали. Китайцы звонили мне еще два раза после того как вернулись домой. Но я не отдал Аракета. Он у меня родился, просто не хочу с ним расставаться", - делится Осмонкулов.

Он самостоятельно прививает, выгуливает и кормит своих питомцев. Старается, чтобы их рацион не был однообразным: в день собаки съедают по два килограмма мяса, грызут кости или поедают остатки из столовой.

"Через день покупаю по 70 литров отходов в местном кафе. У меня есть друзья на ферме, бойне, в колбасном цехе, откуда я привожу мясо. Позавчера специально для них зарезал быка. Собаки эти мне нравятся. Мы, кыргызы, должны держать их, это наши собаки", - говорит заводчик.

Кыргызстанец купил первых щенков в 1989 году. С тех пор это стало его любимым занятием, а никак не бизнесом, говорит Осмонкулов.

К нему приезжают гости из ближнего зарубежья купить взрослую собаку или совсем крохотного щенка. Самый именитый гость - известный российский юморист Михаил Галустян.

"Я был в шоке, когда приехал Миша Галустян и купил у меня двух щенков. Бывает, покупают собак казахстанцы и россияне. Были ребята из Чечни. Кыргызстанцам всегда делаю скидку. И все-таки это мое хобби. Я к ним привык, это мои друзья, и без них уже не смогу", - сказал собаковод.

Аракета он называет своей гордостью. Раньше в Средней Азии волкодавов таких размеров не было, говорит Осмонкулов. Заводчики получают таких больших псов путем селекции.

Ассоциация кинологов республики в разговоре с корреспондентом Sputnik Кыргызстан предложила для материала свою кандидатуру - волкодава, рост в холке которого доходит до 80 сантиметров, а весит он 85 килограммов. Аракет оказался крупнее - его рост в холке 90 сантиметров, вес - 103 килограмма.