Мэр Бишкека и посол Пакистана обсудили вопросы укрепления отношений столицы КР с пакистанскими городами

28 апреля 2017, 19:17 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В столичной мэрии состоялась встреча мэра города Бишкек Албека Ибраимова с Чрезвычайным и Полномочным послом Исламской Республики Пакистан в Кыргызстане Кази Хабиб-Ур-Рахманом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Стороны обсудили возможности установления дальнейшего укрепления отношений Бишкека с городами Пакистана. В ходе переговоров была отмечена положительная тенденция сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

Глава столичного муниципалитета выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере промышленности, торговли, туризма, культуры, образования и других областях жизнедеятельности.

На встрече также принял участие первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков.