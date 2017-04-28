Программа мероприятий на День города Бишкек

28 апреля 2017, 18:56 Комментарии

В преддверии празднования 139-летия Дня города Бишкек, мэрия столицы подготовила обширную программу для гостей и жителей столицы.

С до 30 апреля в Бишкеке будут организованы торжественные праздничные мероприятия ко Дню города.

29 апреля на Старой площади с 11:00 до 14:00 будет организовано театрализованное представление, праздничный концерт, выставка ярмарка, показ мод, показательные выступления спортсменов. В Дубовом парке у памятника "Курманжан Датка" – с 11:00 до 16:00 будет проходить фестиваль образования и спортивные показательные мероприятия.

30 апреля на Старой площади по периметру: пр. Чуй-ул.Тыныстанова- ул. Фрунзе, ул. Панфилова состоятся третьи соревнования по дуатлону (соревнования: бег – велосипед — бег).

29 апреля ко Дню города во всех районах города и жилых массивах пройдут праздничные мероприятия, организованы посещения театров, кинотеатров, спортивные мероприятия.

29 апреля с 14:00 до 15:00 в парке имени Панфилова состоится концерт духового оркестра мэрии Бишкека.

29 апреля с 12.00 будет организован концерт в сквере Молодой Гвардии, на котором выступят казачий хор "Казачья песня", татарский ансамбль "Дуслык", эстрадно-фольклорный ансамбль "Кыргыз-Руху". В это же время в Кыргызской национальном драматическом театре имени Абдымомунова будет показан спектакль "Манастын уулу Семетей".

29 апреля, с 12.00 детей из малообеспеченных семей будет организовано бесплатное посещение бассейна "Дельфин".

29 апреля с 12.00-16.00 в парке им. Ата-Тюрк состоятся спортивные состязания "Веселые старты", флешмоб "Весна в Бишкеке", концерт ансамбля русской песни "Сувенир", народного ансамбля русской музыки "Радуга", ансамбль вокалистов "Семетей".

С 14:00 до 15:00 в парке имени 125-летия Бишкека будет организован концерт эстрадно-фольклорного ансамбля "Доор". 29 апреля на площади "Воинской доблести" парка им. Д. Асанова принятие военной присяги молодого поколения военнослужащих срочной службы.

29 апреля, с 10.00 организует концерт на площади Победы — конкурсы, викторины, спортивные показательные выступления.

С 9.30 запланировано посещение спектакля в театре кукол им.М.Жангазиева. С 17. 00 посещение спектакля "Севильский цирюльник" театра оперы и балета им. А.Малдыбаева. С 10.00 в Карагачевой роще пройдут спортивные состязания.