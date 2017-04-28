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В Бишкеке понизили статус Центра ОБСЕ до Программного офиса

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359110_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423272-ru.html

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28 апреля 2017, 18:57       Комментарии

Центр ОБСЕ в Бишкеке преобразовали, снизив статус до Программного офиса. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел.
27 апреля на очередном заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене был утвержден новый мандат Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. С 1 мая представительство начнет работать в новом формате.
"В соответствии с принятым решением Центр ОБСЕ в Бишкеке преобразовывается с 1 мая 2017 года в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, который будет осуществлять свою деятельность в рамках мандата, предоставленного Постоянным Советом ОБСЕ. Программный офис ОБСЕ будет тесно взаимодействовать с правительством Кыргызской Республики в определении и реализации программной и проектной деятельности", - отметили в ведомстве.
Напомним, 27 сентября после скандального выступления Кадыржана Батырова на площадке ОБСЕ в Варшаве МИД направил в организацию ноту об изменении статуса ее присутствия и мандата в Кыргызстане, преобразовав Центр ОБСЕ в Программный офис ОБСЕ.
Кыргызская сторона отметила, что решение о переформатировании статуса организации было принято давно, но после выступления Кадырова пришлось его ускорить.

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