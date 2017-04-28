Trend: Узбекистан и Кувейт провели первый раунд политконсультаций

28 апреля 2017, 18:34 Комментарии

Trend: Первый раунд узбекско-кувейтских межмидовских политических консультаций состоялся в четверг в Ташкенте, сообщила в четверг пресс-служба МИД Узбекистана.

Делегацию Кувейта возглавил заместитель министра иностранных дел Кувейта Али Сулайман аль-Саид.

Стороны обсудили состояние и перспективы отношений между Узбекистаном и Кувейтом, отдельные вопросы международного и регионального характера.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов и Али Сулайман аль-Саид подтвердили взаимный интерес к дальнейшему развитию межгосударственного диалога на конструктивной и взаимовыгодной основе, наращиванию взаимодействия в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

Стороны также обменялись мнениями по срокам и повестке дня предстоящего визита в Узбекистан первого заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Кувейта шейха Сабаха аль-Халеда ас-Сабаха, первого заседания совместного комитета по сотрудничеству и других двусторонних мероприятий.

В переговорах принял участие посол Кувейта Ахмад Халед аль-Джиран.

Программой визита кувейтской делегации предусмотрены также переговоры в ряде министерств и ведомств, знакомство с достопримечательностями Ташкента и Самарканда.