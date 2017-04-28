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Мэр А.Ибраимов на встрече с послом Пакистана выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере туризма, культуры, образования

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423269-ru.html

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28 апреля 2017, 18:37       Комментарии

В столичной мэрии состоялась встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с послом Пакистана в Кыргызстане Кази Хабиб-Ур-Рахманом. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба мэрии столицы.
Стороны обсудили возможности дальнейшего укрепления отношений Бишкека с городами Пакистана. В ходе переговоров была отмечена положительная тенденция сотрудничества в сфере образования между двумя странами.
Глава столичного муниципалитета выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере промышленности, торговли, туризма, культуры, образования и других областях жизнедеятельности.
На встрече также принял участие первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков.

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