Мэр А.Ибраимов на встрече с послом Пакистана выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере туризма, культуры, образования

28 апреля 2017, 18:37 Комментарии

В столичной мэрии состоялась встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с послом Пакистана в Кыргызстане Кази Хабиб-Ур-Рахманом. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба мэрии столицы.

Стороны обсудили возможности дальнейшего укрепления отношений Бишкека с городами Пакистана. В ходе переговоров была отмечена положительная тенденция сотрудничества в сфере образования между двумя странами.

Глава столичного муниципалитета выразил заинтересованность в сотрудничестве в сфере промышленности, торговли, туризма, культуры, образования и других областях жизнедеятельности.

На встрече также принял участие первый вице-мэр Бишкека Эрнис Зарлыков.