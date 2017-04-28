В Астане приняли резолюцию о недопущении искажения фактов о ВОВ

28 апреля 2017, 18:22 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. В Астане на форуме победителей "Великая Победа, добытая единством: мужество фронта - стойкость тыла" принята резолюция, в которой отражены конкретные меры по недопущению отдельных попыток искажения исторических фактов о героическом подвиге советского народа, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан представитель делегации КР Константин Конкин.

Делегацию из Кыргызстана также представлял один участник ВОВ из Кыргызстана - 93-летний житель Бишкека Виктор Крупин. Цель форума, состоявшегося в столице Казахстана 28 апреля, - сохранение памяти о Великой Отечественной войне как о важнейшем историческом событии, объединяющем народы постсоветского пространства.

"По итогам форума принята резолюция, в которой отражены конкретные меры по недопущению отдельных попыток искажения исторических фактов о героическом подвиге советского народа", - говорится в сообщении.

В форуме приняли участие делегации из всех 15 бывших союзных республик. Планировалось, что в числе делегатов из Бишкека в Астану полетят два участника ВОВ, но один из них отказался от поездки из-за состояния здоровья.

Ветеран Юрий Крупин, которому уже 93 года, вспоминает, что впервые столкнулся с фашистами в 15 лет, когда вместе с матерью бежал на бричке из родного украинского города Никополя, осажденного немцами. Их колонну обстреляли вражеские самолеты. Спастись удалось чудом.

После войны Юрий Борисович остался жить во Фрунзе. Сейчас он руководит районным советом ветеранов. В числе особых наград - ордена "За победу над Германией", за боевые заслуги и медаль Жукова. Обращаясь к участникам форума, ветеран попросил не забывать великий и горький подвиг советского солдата.

Глава делегации Кыргызстана Таалайбек Сагынов отметил, что задача нового поколения - сохранить достоверную память о Великой Отечественной войне.