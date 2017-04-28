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Не прошло и полугода — дорогу в аэропорт "Манас" уже ремонтируют

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423267-ru.html

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28 апреля 2017, 18:30       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. На автодороге Бишкек - аэропорт "Манас" появились ямы, несмотря на то, что реконструкция завершилась в конце прошлого года. Трассу уже ремонтируют.
По информации Министерства транспорта и дорог, работы по реконструкции начались 19 сентября 2015-го и завершились в октябре прошлого года. В эксплуатацию дорога полностью была сдана 1 декабря 2016 года.
Однако нельзя сказать, что трасса была отремонтирована на совесть. В августе прошлого года премьер-министр Сооронбай Жээнбеков раскритиковал ход работ.
Он заявил, что "это никуда не годится и в селах даже таких дорог нет", и поручил подрядной компании исправить недостатки, а тогдашнему министру транспорта Замирбеку Айдарову объявил выговор.
В прошлом августе немедленно все начали переделывать. Как сообщал глава Департамента дорожного хозяйства Минтранса Керимкул Бозалаев, на повторный ремонт компания-подрядчик выделила из своего бюджета 20 миллионов сомов.
Теперь же вновь появились ямы, и компания "Технотоп" снова проводит ремонтные работы.
По информации пресс-службы Минтранса, "косяки" наблюдаются на 27-м километре автотрассы.
"На грунтовую землю уложили асфальт. Теперь же подрядчик будет вновь ремонтировать, так как имеется гарантия на один год", - отметили в Минтрансе.
Глава компании "Технотоп" Евгений Тимошенко отметил, что прокомментирует ситуацию на следующей неделе, так как сейчас проходит курс лечения.

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