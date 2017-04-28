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Дожди, дожди — погода по Кыргызстану на 29 апреля

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423266-ru.html

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В каких районах Бишкека 29 апреля отключат электричество

28 апреля 2017, 18:45       Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. По всей республике, кроме Бишкека и Оша, 28 апреля дожди, в горах переходящие в снег, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, неустойчивая погода и снижение дневной температуры воздуха продлятся до 2 мая.
В Чуйской области 29 апреля временами дожди, грозы, в предгорных районах переход в снег. Температура воздуха в ночь на субботу в пределах 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10...+15.
В Таласской долине также осадки, местами сильные дожди, в горных районах снег. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью около 1-6 градусов выше нуля, днем до 15 со знаком "плюс".
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях также временами дожди, местами сильные, в горных районах переходящие в снег. Ночью температура понизится до 4-9 градусов, днем столбик термометра будет колебаться в пределах 12-17 градусов выше нуля.
В зоне Прииссыккулья также дождь, в горах переходящий в снег. Ночная температура в пределах 1-6 градусов тепла, днем до 7-12.
В Нарынской области прогнозируются осадки, местами сильные, в горах снег. Ночью понижение температуры до 1 градуса выше нуля, днем воздух прогреется до 13.
В Оше без осадков. Ночная температура от 5-7 градусов выше нуля, днем немного теплее - до 18 градусов со знаком "плюс".
В Бишкеке также без осадков. Ночью понижение температуры до +3 градусов. Днем воздух прогреется до 15 градусов выше нуля.

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