Дожди, дожди — погода по Кыргызстану на 29 апреля

28 апреля 2017, 18:45 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. По всей республике, кроме Бишкека и Оша, 28 апреля дожди, в горах переходящие в снег, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, неустойчивая погода и снижение дневной температуры воздуха продлятся до 2 мая.

В Чуйской области 29 апреля временами дожди, грозы, в предгорных районах переход в снег. Температура воздуха в ночь на субботу в пределах 1-6 градусов тепла, днем воздух прогреется до +10...+15.

В Таласской долине также осадки, местами сильные дожди, в горных районах снег. Налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Температура воздуха ночью около 1-6 градусов выше нуля, днем до 15 со знаком "плюс".

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях также временами дожди, местами сильные, в горных районах переходящие в снег. Ночью температура понизится до 4-9 градусов, днем столбик термометра будет колебаться в пределах 12-17 градусов выше нуля.

В зоне Прииссыккулья также дождь, в горах переходящий в снег. Ночная температура в пределах 1-6 градусов тепла, днем до 7-12.

В Нарынской области прогнозируются осадки, местами сильные, в горах снег. Ночью понижение температуры до 1 градуса выше нуля, днем воздух прогреется до 13.

В Оше без осадков. Ночная температура от 5-7 градусов выше нуля, днем немного теплее - до 18 градусов со знаком "плюс".

В Бишкеке также без осадков. Ночью понижение температуры до +3 градусов. Днем воздух прогреется до 15 градусов выше нуля.