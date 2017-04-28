"Футбол для дружбы": в этом году Кыргызстан представит Улан Дуйшонкулов

28 апреля 2017, 18:29 Комментарии

В этом году Кыргызстан на пятом международном детском фестивале "Футбол для дружбы" представит Улан Дуйшонкулов. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила представитель организационного комитета в регионе Амина Конурбаева.

Как сообщается, юный спортсмен является лучшим игроком турнира в рамках "Школьной лиги" среди учащихся средних школ Бишкека.

"В этом году изменили формат фестиваля. Вместе с расширением географии участников поменялся и формат, где из каждой страны участвует по одному лучшему игроку, которые в свою очередь будут играть в сборных "Дружбы". Это сделано для того, чтобы участники стали ближе друг другу и тесно общались между собой. Помимо спорта, чтобы они представляли свои страны как послы на этом фестивале", - добавила она.

Отметим, в этом году вместо команд из 32-х стран примут участие представители из 64 государств. Впервые в "Футболе для дружбы" примут участие дети из Мексики и США. Таким образом, проект объединил юных футболистов четырех континентов - Африки, Евразии, Северной и Южной Америки. Вместо команд, представлявших футбольные клубы разных стран, молодые футболисты будут объединены в восемь интернациональных сборных Дружбы.

По итогам жеребьевки был определен состав интернациональных сборных и их игровые позиции. Кыргызстан попал в команду украинского тренера Игоря Грицюка вместе с Уругваем, Бангладеш, Ганой, Македонией, Голландией, Таджикистаном и Ираком. По воле жребия Кыргызстан делегирует на фестиваль одного полузащитника.

"В этом году тренерами выступают участники первого проекта "Футбол для дружбы", которые уже вернулись юными тренерами. Помимо этого, так как фестиваль детский, будет работать пресс-центр юных журналистов, которые будут освещать это событие как профессиональные репортеры. От Кыргызстана поедет Бактыгуль Ракымбаева", - пояснила Конурбаева.

Пятый сезон международного детского социальном проекта "Футбол для дружбы" пройдет с 26 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге (Россия).

Напомним, впервые в прошлом году как участник Кыргызстан был представлен на фестивале "Футбол для дружбы" среди детских команд. На фестивале выступили юные игроки "Дордоя" 2003 года рождения. В рамках форума юные футболисты воочию смогли посмотреть финальный матч Лиги чемпионов УЕФА между испанскими клубами "Атлетико" и "Реал" на арене "Сан-Сиро" в Милане (Италия). Помимо этого, команды соревновались между собой, в том числе и юношеские команды всемирно известных футбольных клубов "Атлетико", "Вест Хэм", "Интер", "Шальке" и других.