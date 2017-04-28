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Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Юношеские олимпийские игры

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359075_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423263-ru.html

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28 апреля 2017, 18:32       Комментарии

Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на летние Юношеские олимпийские игры 2018 года.
Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, в эти дни в Бресте проходят лицензионные состязания в рамках чемпионата Беларуси. Пловцы могут выполнить нормативы на лицензии юношеских Олимпийских игр и чемпионата мира.
В состязаниях на дистанции 100 метров брассом Денис Петрашов в финальном заплыве пришел вторым с результатом 1 минута 03.35 секунд. Этот результат позволяет ему получить лицензию на Юношеские игры. Помимо этого, он завоевал серебро этих состязаний.
Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 1 по 12 октября 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентине).

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