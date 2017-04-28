Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на Юношеские олимпийские игры

28 апреля 2017, 18:32 Комментарии

Пловец Денис Петрашов завоевал лицензию на летние Юношеские олимпийские игры 2018 года.

Как сообщает Федерация плавания Кыргызстана, в эти дни в Бресте проходят лицензионные состязания в рамках чемпионата Беларуси. Пловцы могут выполнить нормативы на лицензии юношеских Олимпийских игр и чемпионата мира.

В состязаниях на дистанции 100 метров брассом Денис Петрашов в финальном заплыве пришел вторым с результатом 1 минута 03.35 секунд. Этот результат позволяет ему получить лицензию на Юношеские игры. Помимо этого, он завоевал серебро этих состязаний.

Третьи летние юношеские Олимпийские игры пройдут с 1 по 12 октября 2018 года в Буэнос-Айресе (Аргентине).