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Asia+: День четвертый: Переговоры по спорным рейсам между Таджикистаном и Россией продолжаются

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-den-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423262-ru.html

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28 апреля 2017, 18:21       Комментарии

Asia+: Таджикистан и Россия никак не найдут точки соприкосновения в вопросе авиасообщения.
На фото: Шерали Ганджалзода, замминистра транспорта Таджикистана, возглавляет таджискую сторону на переговорах.
В Москве вот уже четвертый день подряд продолжаются переговоры между авиационными властями РТ и РФ, которые стартовали во вторник, 25 апреля, после двенадцатидневного перерыва.
Ранее в Минтрансе Таджикистана заявляли, что стороны должны поставить точку в этом спорном вопросе в среду, 26 апреля. Однако сегодня в транспортном ведомстве сообщили, что переговоры не завершены: стороны никак не придут к согласию по вопросам полетов российской авиакомпании "Ямал" в Таджикистан.
Кстати, именно из-за нее пострадала таджикская компания "Сомон Эйр", лишившись с 3 апреля семи рейсов в Москву.
Делегацию Таджикистана, которая вылетела в российскую столицу еще в понедельник, возглавляет заместитель министра транспорта РТ Шерали Ганджалзода.
Напомним, в начале апреля Россия ограничила полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе в Москву (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в ответ на отказ таджикской стороны согласовать заявку российской авиакомпании "Ямал" на осуществление полетов из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Таджикистан.
13 апреля в Москву по приглашению российской стороны вылетела делегация таджикского Минтранса, однако после двух дней переговоров стороны ни к чему не пришли: Таджикистан тогда взял паузу на несколько дней, и никак не прокомментировал причину приостановки переговоров.
Разногласия между авиационными властями Таджикистана и России продолжаются еще с прошлого года: таджикская сторона в декабре не дала добро на выполнение российской авиакомпанией "Ямал" полетов из подмосковного аэропорта в Таджикистан, российская сторона в свою очередь ограничила полеты "Сомон Эйр" в российские города.
В ходе январских переговоров стороны договорились, что с началом летнего сезона (26 марта) "Ямал" получит разрешение на полеты в Таджикистан. В связи с этим все ранее введенные ограничения по отношению к "Сомон Эйр" были сняты.
Однако с наступлением летнего сезона Минтранс Таджикистана предложил авиакомпании "Ямал" полеты в Куляб и Курган-Тюбе. Российскую авиакомпанию, которая планировала летать в Душанбе и Худжанд, данное предложение не устроило.
Тогда таджикская сторона согласилась на осуществление полетов "Ямал" в Душанбе и Худжанд по два раза в неделю. Но и это не устроило российскую сторону, которая добивается практически ежедневных рейсов "Ямала" и "Уральских авиалиний" в Душанбе и Худжанд.

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