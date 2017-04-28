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Trend: Чистый денежный поток от Кашагана в 2017 году может достичь $180 млн

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-chi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423261-ru.html

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28 апреля 2017, 18:25       Комментарии

Trend: В 2017 году ожидается, что чистый денежный поток от проекта Кашаган составит $180 млн, сообщил исполнительный вице-президент - финансовый директор АО "НК "КазМунайГаз" Даурен Карабаев на брифинге в СЦК, пишет информационное агентство Kazakhstan Today.
По его словам, темп производства на Кашагане составляет порядка 180 тысяч баррелей в сутки. К концу года ожидается, что этот показатель увеличится до 370 тысяч баррелей в сутки, передает Kazakhstan Today.
"Предварительные оценки показывают, что фонд "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз" совместно получат чистый денежный поток после вложения инвестиций в Кашаган в 2017 году порядка $180 млн", - сказал Д. Карабаев.
Он отметил, что проект уже покрывает свои операционные затраты и капитальные вложения на поддержание и наращивание темпов производства и уже генерирует положительный денежный поток для его партнеров.

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