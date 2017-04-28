Trend: Чистый денежный поток от Кашагана в 2017 году может достичь $180 млн

28 апреля 2017, 18:25 Комментарии

Trend: В 2017 году ожидается, что чистый денежный поток от проекта Кашаган составит $180 млн, сообщил исполнительный вице-президент - финансовый директор АО "НК "КазМунайГаз" Даурен Карабаев на брифинге в СЦК, пишет информационное агентство Kazakhstan Today.

По его словам, темп производства на Кашагане составляет порядка 180 тысяч баррелей в сутки. К концу года ожидается, что этот показатель увеличится до 370 тысяч баррелей в сутки, передает Kazakhstan Today.

"Предварительные оценки показывают, что фонд "Самрук-Казына" и "КазМунайГаз" совместно получат чистый денежный поток после вложения инвестиций в Кашаган в 2017 году порядка $180 млн", - сказал Д. Карабаев.

Он отметил, что проект уже покрывает свои операционные затраты и капитальные вложения на поддержание и наращивание темпов производства и уже генерирует положительный денежный поток для его партнеров.