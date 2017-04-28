Kazinform: Министр Саудовской Аравии обсудит в РК вопрос по снижению добычи нефти

28 апреля 2017, 18:29 Комментарии

Kazinform: Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех намерен обсудить в Казахстане вопрос об ограничениях добычи нефти во втором квартале 2017 года, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Я хотел бы сказать, что у нас с министром Бозумбаевым есть много общих интересов, у наших стран тоже. (...) По договоренности по снижению добычи нефти в рамках встречи между странами. Как вы знаете, результаты отразились на рынке. Мы благодарны за поддержку данного вопроса, и вот в эти дни - сегодня -завтра - я также хотел обсудить вопрос о продлении соглашения", - сказал он на пресс-конференции после встречи с главой Министерства энергетики Канатом Бозумбаевым.

Он сообщил, что в субботу у него состоится встреча с Бакытжаном Сагинтаевым. "Завтра я встречаюсь с премьер-министром Казахстана и заодно послушаю и поговорю, узнаю, что он будет делать по следующему полугодию. Надо отметить, что рынок улучшается", - отметил зарубежный министр.

Напомним, Казахстан обещал ОПЕК снизить добычу сырья в первой половине текущего года на 20 тысяч баррелей в сутки от уровня 1,7 миллиона баррелей в сутки, зафиксированного в ноябре 2016 года.