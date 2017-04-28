Счетная палата КР проверила микрокредитную компаниюи "Фонд развития предпринимательства"

28 апреля 2017, 18:07 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Счетной палатой КР проведен плановый аудит деятельности Открытого акционерного общества микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства" за 2015 год. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты КР.

Аудитом отмечается, что показатель погашения кредитов за отчетный период равен 94,2%, или при плане 58,6 млн. сомов, фактически погашено на 55,2 млн. сомов. Более 40% кредитного портфеля классифицируются как сомнительные кредиты и потери, по которым платежи согласно графикам не осуществлялись. 86,0% из этих кредитов выданы в 2013 – 2014 годах.

В противоречие постановлению Правления НБКР, ограничивающего максимальную сумму выдачи кредита одному и тому же заемщику или группе лиц не более 1,0 млн. сомов, в уставе Фонда указан максимальный размер микрокредита одному и тому же лицу не более 3,0 млн. сомов.

В нарушение утвержденного в Фонде Положения об оказании материальной помощи и премировании сотрудников за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, при невыполнении плана прибыли, сотрудникам необоснованно выплачено премий на 210,8 тыс. сомов.

Нарынским филиалом в нарушение нормативных правовых актов о порядке и условиях сдачи в аренду государственного имущества в 2015 году недополучено доходов по аренде на 136,6 тыс. сомов, из которых согласно Закону КР "О неналоговых платежах" не поступило в доход бюджета 30%, или 41,0 тыс. сомов.

По полученным сотрудниками Фонда потребительским кредитам и жилищным ссудам на 4,9 млн. сомов, задолженность на начало 2015 года составляет 3,7 млн. сомов. Также имеются задолженности, по которым просрочка в погашении основной суммы составляет более 2 тыс. дней и процентам - более 4 тыс. дней. Отдельным сотрудникам Фонда потребительские кредиты и кредиты по жилищным ссудам выдавались по заниженным процентам, а также в размерах, превышающих утвержденный предельный размер. В результате, потери процентных доходов Фонда от выдачи кредитов по заниженным процентам составили 1,1 млн. сомов.