Рада Туманбаева: "Международные связи способствуют стабильности в мире"

28 апреля 2017, 18:11 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В завершение III глобального форума EvalPartners "Преобразуем наш мир посредством оценки: взаимодействие и партнерство для лучшего мира" состоялись встречи депутатов Жогорку Кенеша с парламентариями Таджикистана, Шри-Ланки, Колумбии, Камбоджа, Уганды и Марокко. Об этом сообщает пресс-служба ЖК КР.

В ходе встречи представители зарубежных парламентов особо подчеркнули важность состоявшегося глобального форума, который послужит хорошим стимулом для активизации межпарламентских связей.

Кроме этого, стороны обсудили достижения Кыргызстана на пути построения демократического парламентского государства.

Депутат Каныбек Иманалиев рассказал иностранным коллегам о ходе политических и экономических реформ в стране, в том числе о духовных и материальных ценностей Кыргызстана. Депутат Рада Туманбаева добавила, что такие встречи между парламентариями укрепляют международные связи. В свою очередь, зарубежные парламентарии выразили благодарность кыргызстанским коллегам за высокий уровень организации третьего глобального форума "Меняем наш мир через оценку: взаимодействие и партнерство для лучшего мира, который мы хотим".