В столице КР продолжается Первый Бишкекский форум культур

28 апреля 2017, 18:17 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В столице Кыргызстана продолжается первый Бишкекский форум культур, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Сегодня участники встречи работали в четырех секциях, где знакомили друг друга с культурой разных стран. Стоит отметить, что главной задачей организации данного мероприятия является культурный диалог стран пяти континентов. Форум будет проходить до 2 мая 2017 года. В нем принимают участие представители 24 стран мира и около 60 человек. Планируется, что гости примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 139-летнию Дня города Бишкека, посетят персональную выставку Народного художника Таалая Курманова, а также заслушают доклады и просмотрят художественный фильм.

Справка. Первый Бишкекский Форум культур. Впервые в мировой практике на одной коммуникативной арене встретятся представители фольклорного, так и профессионального классического искусства с разных континентов мира. Встреча Азиатско-тихоокеанского сектора CIOFF - Международный совет организаций фольклорных фестивалей и народного искусства, Международный Дельфийский комитет, Ассоциация Марокканских фестивалей, Международная организация тюркской культуры, Ассоциация спорта и культуры город Гвалиор, Представители международного детского фестиваля города Кожаель.

Главной задачей проведения мероприятия является организация культурного диалога стран пяти континентов, создание механизмов сохранения, взаимного обогащения, сближения и развития уникальных культур разных народов и цивилизаций.

В рамках Бишкекского Форума культур будут проведены мероприятия, посвященные юбилейным датам, таким как Кыргызстан - 5 лет в составе CIOFF; 15-лет Кыргызстан - в составе Международного Дельфийского движения.