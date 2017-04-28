28 апреля 2017, 18:19 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана завоевала 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою в Москве. Об этом сообщает общероссийская федерация рукопашного боя.

По ее информации, с 22 по 23 апреля на арене дворца спорта "Динамо" в Крылатском состоялся IV Чемпионат мира по рукопашному бою, организованный международной федерацией рукопашного боя.

На чемпионате участвовали около 200 спортсменов из 33 стран мира, и разыгрывался 17 комплектов медалей.

Российская сборная завоевала на нем пятнадцать медалей — десять золотых, три серебряных и две бронзовых и стала лидером по числу завоеванных медалей. Сборная Кыргызстана завоевала одно "серебро" и девять бронзовых наград и в командном зачете стала шестой.