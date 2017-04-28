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Сборная Кыргызстана завоевала 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою в Москве

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423256-ru.html

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28 апреля 2017, 18:19       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана завоевала 10 медалей на чемпионате мира по рукопашному бою в Москве. Об этом сообщает общероссийская федерация рукопашного боя.
По ее информации, с 22 по 23 апреля на арене дворца спорта "Динамо" в Крылатском состоялся IV Чемпионат мира по рукопашному бою, организованный международной федерацией рукопашного боя.
На чемпионате участвовали около 200 спортсменов из 33 стран мира, и разыгрывался 17 комплектов медалей.
Российская сборная завоевала на нем пятнадцать медалей — десять золотых, три серебряных и две бронзовых и стала лидером по числу завоеванных медалей. Сборная Кыргызстана завоевала одно "серебро" и девять бронзовых наград и в командном зачете стала шестой.

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