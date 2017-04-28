День 28 Апреля: Сияния биопаспорта хватит всем

28 апреля 2017, 17:57 Комментарии

По итогам 2016 года ОАО "Международный аэропорт "Манас" впервые за 15 лет получило прибыль на сумму более чем 1,6 млрд сомов. Об этом сообщил 27 апреля председатель правления компании Эмир Чукуев в ходе общегодового собрания акционеров за 2016 год.

Пассажиропоток превысил 3 млн человек. Чистая прибыль с учетом дочерних предприятий составила 1 млрд 629 млн 739 тыс. сомов.

Напомним, в конце 2015 года аэропорт повысил сборы с пассажира с 10 до 15 долларов. Даже несмотря на тот факт, что дополнительный налог касался только аэропорта "Манас" и только международных рейсов, это могло принести аэропорту в прошлом году до 1 млрд сомов дополнительных доходов.

На этой неделе по инициативе депутата Бекешева депутатский корпус и аппарат ЖК тратил материальные ресурсы и время на очередной "мертвый" законопроект, как запрет курения в общественных местах.

Если бы законопроект о запрете курения в общественных был принят, это было бы очередным лицемерием - депутаты и все остальные курят прямо в фойе третьего этажа Белого дома, но всем остальным гражданам запрещают курить в точках общепита. Некоторые депутаты все-таки вспомнили, что было бы хорошо начать с себя и упомянули запахи в туалете.

В итоге депутаты проголосовали против запрета курения в точках общепита, но решили "наказать" хозяев общепита - теперь им придется оборудовать отдельные залы для курящих. Интересно , как голосовали женщины-депутаты. Многие из них выступили против полного запрета - Асылбаева, Исаева, Карамушкина, Кодуранова, Молдобекова, Мусабекова, Самигуллина, Сурабалдиева.

В целом можно предположить, что этот законопроект не будет работать, если вспомнить, как работает закон о запрете продажи табака и алкоголя несовершеннолетним...

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сегодня обсудил с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и руководителем своего Аппарата Сапаром Исаковым начало процесса внедрения в стране биометрических электронных паспортов.

Судя по тону сообщения пресс-службы, Атамбаев, как и подобает президенту и главнокомандующему, проверял свое стратегическое решение, а Жээнбеков потчевал на лаврах успешного исполнителя. Роль Сапара Исакова в разговоре не была обозначена. Но можно предположить, что он должен будет применить на практике функциональные способности биопаспортов на платформе "Таза коом".

Даже до официального внедрения биопаспортов от него уже имеются результаты. Вот, например, на главу ГРС Сарпашева, который непосредственно делал всю черновую работу по внедрению биопаспортов, заведено как минимум одно уголовное дело и еще по одному уголовному делу он может стать фигурантом. Конечно, прямой связи между уголовными делами и биопаспортом нет, но это уместно сказать, так как биопаспорт, кроме прочего, призван уменьшить коррупционные риски.

Другой результат, который уже можно констатировать - рынку Электронных цифровых подписей (ЭЦП) пришел конец, как минимум на некоторое время. Напомним, на этом рынке сложилась типичная кыргызская государственно-частная бизнес-модель - каждый госорган требует ЭЦП от конкретного поставщика, то есть приобрести подпись у своего частного бизнес-партнера. Доходит до того, что компании приходится покупать несколько ЭЦП для разных госорганов. Ну, а цены, как и при любой монополии или картели, заоблачные. Хочется надеяться, что удастся избежать ситуации, когда госорганы откажутся признавать ЭЦП в биопаспортах.

А пока на этом этапе предвыборной кампании вероятные кандидаты СДПК идут тандемом - поэтому президент на биспаспортах пиарит Жээнбекова и Исакова, независимо от вклада каждого.