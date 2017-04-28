Центр ОБСЕ в Бишкеке понизил свой статус

28 апреля 2017, 17:50 Комментарии

БИШКЕК, 28 апр - Sputnik. 27 апреля 2017 года на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене был утвержден новый мандат Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.

"В соответствии с принятым решением с 1 мая 2017 года Центр ОБСЕ в Бишкеке преобразовывается в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, который будет осуществлять свою деятельность в рамках мандата, предоставленного Постоянным советом ОБСЕ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

Программный офис будет тесно взаимодействовать с правительством республики в определении и реализации программной и проектной деятельности.

Ранее МИД сообщал, что Центр ОБСЕ в Бишкеке будет преобразован. Кыргызстан давно планировал понизить статус представительства, но это решение ускорило выступление Кадыржана Батырова на Совещании ОБСЕ по человеческому измерению в прошлом году в Варшаве.

Батыров заочно приговорен Верховным судом КР к пожизненному лишению свободы за разжигание межэтнической розни на юге страны в июне 2010 года. Он объявлен в розыск.