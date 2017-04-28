Made in Kyrgyzstan: отечественные производители представили продукцию на выставке в Бишкеке

28 апреля 2017, 18:12 Комментарии

В Бишкеке в фойе торгового центра "Аю грант Комфорт" проходит выставка-ярмарка отечественных производителей "Сделано в Кыргызстане". На вставке представлена продукция 90 производителей со всей страны.

На одной площадке представлены товары текстильной промышленности, войлочные изделия, предметы рукоделия и продовольствие. Некоторые товары приятно удивили.

Баткенский абрикос в вакуумной упаковке

Интересно, что органический абрикос, который выращивают у нас с вами под боком, в Баткене, упакованный в вакуумные упаковки уходит мимо нас прямиком на экспорт в Россию. Там этот наш абрикос очень популярен и востребован. На нашем рынке продукция Alysh Dan представлена совсем в небольших объемах.

"Нашу продукцию хорошо знают в России. Мы отправляем на экспорт порядка 1 тонны в месяц. Стоимость 500 граммового пакетика 200 сомов. Продукция экологически чистая. Мы работаем вместе с местными фермерами, всего порядка 154 фермеров. Мы научили их, как правильно выращивать органический абрикос и теперь скупаем у них урожай, упаковываем и продаем на экспорт", – рассказал K—News представитель компании Файзулла Ахматалиев.

Далее внимание привлекла лавка полная всяких вкусностей, а главное полезностей.

"У нас тут варенье из диких ягод и три вида меда. Здесь представлена продукция из Иссык-Кульской области. Например, мы предлагаем покупателям варенье с коньяком обладает полезными свойствами, оно хорошо при заболеваниях щитовидной железы, так как содержит много йода. На самое полезное это конфитюр из облепихи. В нем много витаминов, оно идет как восстанавливающее, регенерирующее лакомство. От кашля и бронхита рекомендуем варенье из сосновых шишек", – показала и рассказала продавец Назгуль Ибраева.

Данная продукция производиться в рамках проекта "Одно село – один продукт", при финансовой поддержке японского агентства JICA.

"У нас в ассортименте также есть три вида меда и соты. Самый полезный – горный мед, так как он содержит сразу несколько трав. Для тех, у кого аллергия на некоторые травы мы советуем эспарцетовый мед, он идет на одном виде травы – клевере. И белый мед, он похож на крем. Он изготавливается из эспарцетового меда, мы мешаем его при температуре 30 градусов, он кристаллизуется и превращается в белый мед", – пояснила Назгуль.

А вот соты полезны для желудка и десен. Приобрести мед можно в зависимости от вида за 200–250 сомов за 250 грамм, варенье стоит 180–200 сомов за баночку. Но это не все также Назгуль Ибраева предлагает покупателям натуральные мыло и масла, которые можно использовать в косметических целях для рук и лица.

"Мы изготавливаем самое известное мыло – это наше традиционное мыло ручной работы "Шакар" оно помогает при кожных заболеваниях, при экземе, псориазе и аллергии. За 60 грамм мы берем 200 сомов", – добавила продавец.

Но и это еще не все, также компания, которую представляет Назгуль, занимается изготовлением войлочных изделий. Данную продукцию можно найти в Караколе в специализированном магазине. Помимо этого войлочные изделия экспортируются в Японию, где она очень популярна.

"Наши войлочные изделия отличает то, что при их изготовлении используются только натуральные красители. Например, чтобы добиться нежно розового цвета мы используем корень Марены, для желтого – листья абрикоса", – поделилась Назгуль.

Ассортимент войлочных изделий на выставке большой можно купить от монетницы до сумки. А вот, по словам Назгуль, популярностью у туристов пользуются шарфы ручной работы, тапочки и фигурки животных.

Для любительниц правильного питания представляем вашему вниманию традиционные кыргызские хлебцы. По заверениям продавца Азамата Айдаркулова это натуральный и низкокалорийный продукт. Называются кыргызские хлебцы "Жупка".

"Это традиционные кыргызские хлебцы, делаются они на печи. В тесто не добавляются дрожжи. При том, что наша продукция на 100% натуральна, она может долго храниться, благодаря специальной технологии. Ее использовали еще кочевники. Наши хлебцы хорошо есть с сузме, которое идет в упаковке вместе с ними. Его нужно перед употреблением на 5-6 секунд залить кипятком и все, вкусные и полезный перекус готов", – сказал Азамат.

Продукция компании Nuska&K пользуется популярностью в Казахстане, а вот на родине не много кто знает. Производиться чудо продукт в Таласе.

После такого плотного и сытного перекуса сразу хочется пить и желательно чего-нибудь не менее полезного. Как раз рядом расположена лавка с полезным щербетом с яблоками, вишней, черносливом, а также натуральным холодным зеленным чаем.

"Наш щербет производится в Оше, он изготавливается исключительно из сухофруктов. Наши компоты намного полезнее газированных напитков. Также мы предлагаем покупателям натуральные чаи и пиво по авторскому рецепту. В наличие крафтовое темное пиво Hoff и чешское светлое. Производиться по авторскому рецепту в Оше. У нас есть свой мастер, который этим занимается. Пиво без химии, поэтому и срок хранения у него небольшой", – поделился представитель компании "Алайку" Роман Залилов.

За литровую бутылку щербета придется отдать всего то 47 сомов, за чай столько же, а если литра много, то можно купить 0,5 за 27 сомов.

Ну и конечно я не могла пройти мимо изделий из кожи и текстиля. На выставке представлены работы многих умельцев, но меня привлекли сумочки под брендом Batma bags, уж очень они красивые.

"Клатчи стоят примерно 1,5–2,5 тыс. сомов. Все они ручной работы, я их делаю сама. Также изготавливаю сумки на заказ. Цена зависит от материала и размеров. Вообще я всегда любила делать сумочки – это моя страсть. Помню еще в детстве вязала сумки для Барби. Постоянно занимаюсь этим уже пять лет. В основном продую их через Instagram. Часто мои работы покупают иностранцы для друзей и себя", – рассказала автор работ Алмагул.

Помимо этого вы сможете найти на выставке обувь отечественного производства. А в воскресенье 30 марта на ярмарке будут представлены очки кыргызского дизайна. Добавим, выставка будет проходить включительно до 1 мая. Каждый день гостей ярмарки будут ждать новые сюрпризы. Например на завтра запланировано выступление звезд эстрады, а также розыгрыши подарков от представленных компаний. В субботу пройдет показ мод, а в понедельник 1 мая состоится праздничный автозаезд.

Добавим, организаторами мероприятия выступила Ассоциация отечественных производителей Кыргызской Республики при поддержке председателя ассоциации Бакыта Дегенбаева.

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