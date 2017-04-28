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Утвержден новый мандат Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/utverzhde...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423251-ru.html

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Центр ОБСЕ в Бишкеке понизил свой статус

28 апреля 2017, 17:41       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. На очередном заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене 27 апреля 2017 года был утвержден новый мандат Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба МИД Кыргызстана.
В соответствии с принятым решением Центр ОБСЕ в Бишкеке преобразовывается с 1 мая 2017 года в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, который будет осуществлять свою деятельность в рамках мандата, предоставленного Постоянным Советом ОБСЕ.
Программный офис ОБСЕ будет тесно взаимодействовать с правительством КР в определении и реализации программной и проектной деятельности.

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