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В с.Тасма Иссык-Кульской области установили ЦАТР и запустили цифровое ТВ

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-s.tasma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423250-ru.html

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28 апреля 2017, 17:50       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В селе Тасма Тюпского района Иссык-Кульской области 28 апреля 2017 года в торжественной обстановке был осуществлен запуск первого цифрового автоматического телевизионного ретранслятора в рамках первого этапа установки ЦАТР. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства Правительства КР в Иссык-Кульской области.
Запуск цифрового транслятора позволил охватить цифровым вещанием десять сел, в том числе расположенные в так называемой "радиотеневой зоне" - Тасма, Токтоян, Чон-Тогузбай, Сары-Тологой, Санташ, Жылуу-Булак, Мин-Булак, Арал, Долон и Кош-Добо.
Торжественная церемония запуска прошла с участием заместителя министра культуры КР Айнуры Темирбековой, представителей полномочного представительства Правительства КР в Иссык-Кульской области, акима Тюпской районной государственной администрации Советбека Исмаилова, руководства ОАО "РПО РМТР", органов местного самоуправления и жителей близлежащих сел.
Выступая на церемонии запуска Советбек Исмаилов отметил, что на сегодняшний день из 14 тысяч домохозяйств, расположенных в Тюпском районе, 12 тысяч уже подключились к цифровому наземному телевещанию, что составило 89%. Во всех селах района проводится активная работа по информированию граждан, за последний месяц проведено 15 встреч, на которых приняли участие около 4 тысяч человек. В целом по району наблюдается положительная динамика роста подключения к цифровому вещанию.
По словам технического директора ОАО "РПО РМТР" Усана Джанузакова согласно первому этапу установки 65 ЦАТР, предназначенных для 326 населенных пунктов неохваченных цифровым вещанием, в Иссык-Кульской области планируется установить 9 цифровых автоматических телевизионных ретрансляторов, из которых 2 ЦАТР уже установили в Тонском и Тюпском районах Иссык-Кульской области.

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