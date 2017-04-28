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Боец Расул Тезекбаев выиграл бой досрочно на турнире Road to M-1

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359101_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423247-ru.html

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28 апреля 2017, 17:15       Комментарии

Боец из Кыргызстана Расул Тезекбаев выиграл поединок на турнире по смешанным единоборствам Road to M-1, прошедший в Санкт-Петербурге (Россия).
Как сообщают организаторы, в рамках турнира прошли 13 боев, из которых 10 рейтинговых, два полуфинальных и главный поединок вечера.
В рамках рейтинговых боев выступил кыргызстанец Тезекбаев, который встретился с Олегом Хромовым из России. В этом поединке кыргызстанец одержал победу досрочно, на 47-й секунде применив болевой прием на ногу соперника, заставил его сдаться.
Отметим, в этом турнире принимал участие еще один кыргызстанец Дарханбек Эргешев, который выступил в одной из полуфинальных поединков. Однако он уступил Александру Хмара со счетом 1:2.
А в главном поединке вечера победу одержал Таймураз Гуриев над Максимом Пугачевым.

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