Боец Расул Тезекбаев выиграл бой досрочно на турнире Road to M-1

28 апреля 2017, 17:15 Комментарии

Боец из Кыргызстана Расул Тезекбаев выиграл поединок на турнире по смешанным единоборствам Road to M-1, прошедший в Санкт-Петербурге (Россия).

Как сообщают организаторы, в рамках турнира прошли 13 боев, из которых 10 рейтинговых, два полуфинальных и главный поединок вечера.

В рамках рейтинговых боев выступил кыргызстанец Тезекбаев, который встретился с Олегом Хромовым из России. В этом поединке кыргызстанец одержал победу досрочно, на 47-й секунде применив болевой прием на ногу соперника, заставил его сдаться.

Отметим, в этом турнире принимал участие еще один кыргызстанец Дарханбек Эргешев, который выступил в одной из полуфинальных поединков. Однако он уступил Александру Хмара со счетом 1:2.

А в главном поединке вечера победу одержал Таймураз Гуриев над Максимом Пугачевым.