Сегодня: судьба мародера, отключение горячей воды, принудительная эвакуация

28 апреля 2017, 17:30 Комментарии

Судьба мародера. Завершено следствие по делу Райкана Тологонова, экс-депутата партии "Ата Мекен", которого обвинили в разграблении особняков Бакиевых, а также присвоении ценностей и недвижимости приближенных беглого президента. Все материалы ГКНБ предал в Генеральную прокуратуру, там собраны показания ряда свидетелей, в том числе лиц, непосредственно принимавших участие в мародерстве. Надзорное ведомство после направит дело Тологонова в суд.

Напомним экс-депутатов "Ата Мекена" давно считают причастными к мародерским деяниям в апреле 2010 года. Им даже прозвища дали по характерным признакам совершенных деяний. И, кстати, кроме Райкана Тологонова в числе причастных к грабежам и захватам чужого имущества также называют бывших парламентариев Туратбека Мадылбекова, Болота Шера и, собственно, самого главного атамекеновца - Омурбека Текебаева.

Кастрюльно-ведерный период. В этом году он начнется несколько позже обычного. Подача горячей воды в жилой сектор столицы будет прекращена 22 мая. На ТЭЦ Бишкека начнется традиционный профилактический ремонт оборудования, параллельно будут приводиться в порядок коммуникации, по которым в дома горожан поступает не только горячая вода, но и отопление в зимние холода.

Работы, как обычно, продлятся месяц. Датой окончания профилактики обозначено 22 июня. Бишкекчане вполне удовлетворены тем, что сроки отключения не перенесли на июнь или август. В самый зной в раскаленных квартирах греть на плитах кастрюли и выварки - не самое приятное занятие. Придумка мэра, что воду можно нагревать до комфортной температуры в тазиках и ведрах на балконах, не нашла понимания среди обывателей.

Не бросай машину где попало. С завтрашнего дня в Бишкеке неправильно припаркованные авто будут эвакуировать в принудительном порядке. За оставленную в неположенном месте машину придется заплатить штраф, плюс компенсировать расходы за ее транспортировку. По самым скромным подсчетам, сумма санкций будет составлять около 3 тысяч сомов. Кроме того, сотрудники МВД будут применять блокировку колес, и за самовольное ее снятие водителей также будут наказывать.

Такими жесткими мерами в МВД рассчитывают хотя бы частично разгрузить город от пробок. Такие нарушения, как парковка во втором ряду, остановка вблизи перекрестков и на тротуарах, теперь может стать одной из основных статей дохода силового ведомства. Теперь водители наверняка станут аккуратнее и предусмотрительнее. Кстати, информацию об эвакуированных авто будут предоставлять по телефону 102.

С 1 мая начнется выдача биометрических паспортов. Кыргызстан полностью готов к переходу на документы нового образца, об этом сегодня президенту Атамбаеву доложил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. Глава правительства подчеркнул, что с помощью биометрического паспорта граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию населения, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок.

А теперь самое главное - кыргызстанцы смогут получить биометрический электронный паспорт бесплатно с 1 мая по 31 декабря 2017 года. Время для получения документов нового образца сокращено в два раза – до 14 дней с момента подачи заявления.

В свою очередь президент подчеркнул, что начало перехода Кыргызстана на биометрические электронные паспорта – это знаковое событие, имеющее огромное значение в деле создания в стране цифрового общества. Это позволит достичь качественно новых результатов в проводимой в стране работе по обеспечению транспарентности всех процессов, борьбе с коррупцией, проведению чистых и прозрачных выборов, обеспечению безопасности.

Землетрясение на Иссык-Куле. Сегодня близ села Боконбаево на южном побережье озера были зафиксированы толчки силой до 5 баллов. Тряхнуло около 11 часов дня. В селах Темир-Канат и Кокуз-Булак, расположенных ближе всего к эпицентру, интенсивность колебаний почвы составляла 4 балла.

По предварительны данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, жертв и разрушений нет. Напомним, ранее, 21 и 26 апреля в северной части Кыргызстана были также зафиксированы подземные толчки силой 3-4 балла. Сейсмологи не склонны расценивать это как нечто экстраординарное или предвестника сильного землетрясения. Это естественный процесс, и земная кора сейчас, наоборот, освободилась от скопившегося в ней напряжения.

Новая угроза. Из-за проливных дождей на большинстве рек республики уровень воды в некоторых регионах превысил критическую отметку. Как сообщает МЧС, подразделения Гражданской защиты Бишкека, Оша и областей приведены в состояние повешенной готовности к возможным чрезвычайным ситуациям.

Также чрезвычайное ведомство предупреждает, что в связи с интенсивными осадками с 28 апреля по 1 мая в горных и предгорных районах Кыргызстана селеопасно, возможны размывы берегов и подтопление участков и территорий, прилегающих к руслам рек.