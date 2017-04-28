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Пловцы Кыргызстана успешно стартовали на чемпионате Центральной Азии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359107_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423245-ru.html

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28 апреля 2017, 17:33       Комментарии

Пловцы Кыргызстана успешно выступают на чемпионате Центральной Азии, который проходит в Ашхабаде (Туркменистан).
Как сообщает Федерация плавания КР, в первый день соревнований кыргызстанцы завоевали пять медалей, в частности золото завоевал Станислав Карнаухов на дистанции 100 метров вольным стилем.
Кристина Панасенко финишировала первой на дистанции 50 метров брассом. Также золото завоевал Владислав Шулико на 50 метров баттерфляем, в этой же дистанции серебро взял Карнаухов.
В мужской эстафете на 50 метров команда Кыргызстана в составе Карнаухова, Шулико, Темирлана Каратаева и Артема Камарда, завоевала бронзу.
Во второй день чемпионата кыргызстанцы взяли еще три золотые медали, в частности Карнаухов на дистанции 50 метров вольным стилем, Панасенко на 50 метров брассом, а Шулико финишировал первым на 100 метров баттерфляем.
Сборная выступает под руководством старшего тренера Александра Заваринского.
Отметим, что чемпионат Центральной Азии проводится впервые.

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