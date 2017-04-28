Пловцы Кыргызстана успешно стартовали на чемпионате Центральной Азии

28 апреля 2017, 17:33 Комментарии

Пловцы Кыргызстана успешно выступают на чемпионате Центральной Азии, который проходит в Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщает Федерация плавания КР, в первый день соревнований кыргызстанцы завоевали пять медалей, в частности золото завоевал Станислав Карнаухов на дистанции 100 метров вольным стилем.

Кристина Панасенко финишировала первой на дистанции 50 метров брассом. Также золото завоевал Владислав Шулико на 50 метров баттерфляем, в этой же дистанции серебро взял Карнаухов.

В мужской эстафете на 50 метров команда Кыргызстана в составе Карнаухова, Шулико, Темирлана Каратаева и Артема Камарда, завоевала бронзу.

Во второй день чемпионата кыргызстанцы взяли еще три золотые медали, в частности Карнаухов на дистанции 50 метров вольным стилем, Панасенко на 50 метров брассом, а Шулико финишировал первым на 100 метров баттерфляем.

Сборная выступает под руководством старшего тренера Александра Заваринского.

Отметим, что чемпионат Центральной Азии проводится впервые.