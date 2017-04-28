Центр ОБСЕ в Бишкеке преобразован в Программный офис

28 апреля 2017, 16:53 Комментарии

Центр ОБСЕ в Бишкеке с 1 мая преобразован в Программный офис ОБСЕ в Бишкеке. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Кыргызстана, данное решение принято 27 апреля на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Офис будет осуществлять свою деятельность в рамках мандата, предоставленного советом.

В сентябре 2016 года Кадыржан Батыров выступил на площадке БДИПЧ ОБСЕ и заявил о гонениях в Кыргызстане. Он выразил свое мнение об уровне демократии в стране.

"Вызывает крайнее возмущение, что отдельные уголовные элементы такие как Кадыржан Батыров используют площадку БДИПЧ ОБСЕ для провокации и личных интересов", - заявил тогда лидер СДПК Иса Омуркулов.

По данным МИД, К.Батыров не преследуется за свои политические убеждения, этническую принадлежность или каким-либо другим мотивам, кроме как за совершенные уголовные преступления. Кыргызстан итак планировал изменить статус ОБСЕ, выступление К.Батырова только ускорило решение уведомить об этом, сообщили в пресс-службе МИД.