Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Правление бизнес-ассоциации JIA возглавит Темирбек АжыкуловПравление бизнес-ассоциации JIA возглавит Темирбек АжыкуловЦентр ОБСЕ в Бишкеке преобразован в Программный офисЦентр ОБСЕ в Бишкеке преобразован в Программный офис

Главы МИД стран Диалога "Центральная Азия + Япония" обсудят вопросы региональной безопасности

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423243-ru.html

Похожие новости

Министр Э.Абдылдаев приме участие в совещании глав МИД стран-участниц Диалога "ЦА-Япония" в г.Ашхабад

В Бишкеке обсуждают вопросы улучшения взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем

Студенты 5 вузов поборолись за кубок "RIACaseCup", анализируя вопросы госрегулирования предпринимательской деятельности

Я отправил на телешоу несколько вопросов, - кыргызстанец, сыгравший против знатоков "Что? Где? Когда?"

На форуме по правам женщин в Бишкеке обсудили ущемление прав мужчин

28 апреля 2017, 16:56       Комментарии

Делегация Министерства иностранных дел Кыргызстана во главе с министром Эрланом Абдылдаевым с 30 апреля по 1 мая примет участие в работе 6 совещания глав МИД стран-участниц Диалога "Центральная Азия + Япония" в Ашхабаде (Туркменистан).
Как сообщили 28 апреля в пресс-службе МИД, будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества, затронуты проблемные вопросы международного характера, включая региональную безопасность. Делегации также обсудят перспективные направления дальнейшей работы Диалога. Ожидается принятие по итогам работы совместного заявления и дорожной карты сотрудничества.
В рамках совещания планируются встречи министра иностранных дел КР Э.Абдылдаева с министром иностранных дел Японии Фумио Кисида, другими коллегами из стран Центральной Азии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум