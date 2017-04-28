Главы МИД стран Диалога "Центральная Азия + Япония" обсудят вопросы региональной безопасности

28 апреля 2017, 16:56 Комментарии

Делегация Министерства иностранных дел Кыргызстана во главе с министром Эрланом Абдылдаевым с 30 апреля по 1 мая примет участие в работе 6 совещания глав МИД стран-участниц Диалога "Центральная Азия + Япония" в Ашхабаде (Туркменистан).

Как сообщили 28 апреля в пресс-службе МИД, будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества, затронуты проблемные вопросы международного характера, включая региональную безопасность. Делегации также обсудят перспективные направления дальнейшей работы Диалога. Ожидается принятие по итогам работы совместного заявления и дорожной карты сотрудничества.

В рамках совещания планируются встречи министра иностранных дел КР Э.Абдылдаева с министром иностранных дел Японии Фумио Кисида, другими коллегами из стран Центральной Азии.