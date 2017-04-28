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Авоська: цены на продукты на 28 апреля

Источник:
https://ru.sputnik.kg/avoska/2...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423242-ru.html

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28 апреля 2017, 17:07       Комментарии

Весна всегда ассоциируются с зеленью. У нас сегодня в рубрике зелень, которую обычно добавляют в качестве специй в блюда, - петрушка, зеленый лук и листья салата. Любой пучок стоит 10 сомов. О полезности "зеленюшки" и говорить не стоит. Все знают, что она полезна, особенно тем, кто на диете.
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Авоська - это сетчатая хозяйственная сумка, которая используется преимущественно для посещения рынков и магазинов. Так как в сложенном виде она занимает мало места, ее часто берут с собой на "всякий случай". Разговорное название "авоська" появилось в Советском Союзе, когда люди брали с собой эту сумку на "авось что надо будет купить".

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