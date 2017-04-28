Правление бизнес-ассоциации JIA возглавит Темирбек Ажыкулов

28 апреля 2017, 16:58 Комментарии

27 апреля в Бишкеке прошло общее собрание членов бизнес-ассоциации JIA. На общем собрании участвовали более 180 предпринимателей. На собрании представлены общий и финансовый отчет и подведены итоги. Согласно уставу члены JIA каждые два года избирают новых членов и председателя правления, сообщают в организации.

Новым председателем единогласно избран Темирбек Ажыкулов.

"Темирбек Ажыкулов – со-основатель консалтинговой компании "Бейонд Инвестмент Групп". Трудовую деятельность начал в международной инженерно-строительной консалтинговой компании. В горнодобывающей промышленности участвовал в запуске новых проектов на поисково-разведочных этапах и далее, в фазах развития и производства. Работал генеральным директором международной нефтегазовой компании, действовавшей в Кыргызстане. Являлся общественным советником председателя ГНС и советник секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве КР. Член нескольких рабочих групп при правительстве КР, созданных в качестве платформы для обсуждения вопросов, поднятых бизнесом. Закончил Международный университет Кыргызстана", – говорится в сообщении.