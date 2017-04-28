В КР начнут выдавать биометрические паспорта. Что это изменит для граждан?

28 апреля 2017, 16:38 Комментарии

С 1 мая кыргызстанцам начнут выдавать биометрические паспорта. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

"Это первый электронный паспорт в Центральноазиатском регионе, соответствующий требованиям Международной организации гражданской авиации и имеющий соответствующую защиту от подделок", - отметили в правительстве.

Там рассчитывают, что такие паспорта снизят бюрократию в госорганах, сделают государственные услуги наиболее удобными и оперативными и избавят владельца от лишних хлопот. Такие личные данные, как адрес проживания и национальность, будут храниться в чипе и это снизит субъективный фактор в отношении его владельца.

"ВБ" собрал ответы на часто задаваемые вопросы граждан. В чем их отличие от ID- карт?

В биометрических паспортах будет встроен микрочип с информацией о владельце. Всего в биометрическом паспорте будет содержаться 19 сведений о гражданине: о семейном положении, адрес проживания, национальность, пол, гражданство, место рождения, цветное цифровое изображение лица владельца, графическое строение папиллярных узоров пальцев обеих рук, собственноручная подпись владельца, ключ электронно-цифровой подписи.

Если у владельца есть проблемы со зрением, то по его желанию новый паспорт может иметь тактильный текст шрифтом Брайля.

Биометрические паспорта удобны в первую очередь тем, что при изменении адреса, семейного статуса или места проживания, данные будут автоматически обновляться в базе, а сам паспорт можно не менять. Какие документы нужны для оформления таких паспортов?

Для оформления биометрических паспортов в первую очередь необходимо пройти биометрическую регистрацию. После необходимо подготовить стандартный пакет документов:

<li>Анкета-зявление;</li><li>Квитанция об оплате госпошлины;</li><li>Цветное цифровое фото. Операторы паспортных столов при приеме документов сделают паспортное фото гражданина и занесут в базу. Теперь гражданам не нужно будет заказывать в фотосалонах несколько экземпляров фото;</li><li>Копия свидетельства о рождении и копия паспортов родителей. Два последних документа потребуются, если в базе ГРС эта информация ранее не была занесена. При наличии сведений в электронном формате копии документов не потребуются.</li>

Подробная информация о перечне документов появится на сайте ГРС 2 мая. С того же дня операторы колл-центра ГРС смогут информировать граждан по номеру 119. Сколько будет стоить оформление биометрических паспортов?

Биометрические паспорта будут изготовлять почти в два раза быстрее, чем ID-карты.

В обычном режиме биометрические паспорта будут готовы в течение 14 дней. И это будет бесплатно с 1 мая до 31 декабря 2017 года. С 1 января 2018 года выдача паспортов станет платной. В ГРС "ВБ" отметили, что в любом случае цена будет ниже тарифов на ID-паспорта. Если сейчас изготовление ID-паспорта стоит 450 сомов, то биометрические паспорта будут стоить примерно 400 сомов.

При необходимости их можно будет оформить и в срочном порядке - до 8 дней. Стоимость изготовления срочных паспортов будет зависеть от сроков. Если же в паспортном столе не успели изготовить паспорт, оформленный в платном срочном порядке, то заявителю должны вернуть полный размер оплаты.

Подробная инструкция появится после 2 мая. Где их можно оформить?

Прием документов на оформление и изготовление биометрических паспортов осуществляется в любых территориальных подразделениях и/или ЦОН вне зависимости от места жительства и пребывания заявителя при наличии информации о регистрационном учете заявителя на территории КР. Как они будут выглядеть?

Можно ли фотографироваться в платках?

Да, женщины смогут фотографироваться в платках, только если платок не закрывает овал лица и плотно облегает голову. В других головных уборах фотографироваться нельзя.

Выражение лица должно быть нейтральным, брови должны иметь нейтральное положение, взгляд должен быть направлен прямо в объектив фотоаппарата. Допускается небольшое отведение взгляда в сторону (вправо или влево) от объектива фотоаппарата, а также легкая улыбка.

Если заявитель фотографируется в оптических очках, оправа очков не должна закрывать глаза, а очки не должны давать бликов. Допускается фотографирование в очках с темными линзами лиц с нарушением зрения. Одежда может быть повседневной либо офисной. А если он бракованный?

При обнаружении в паспорте заводского брака (механические повреждения, в том числе невозможность считывания чипа) составляется акт в трех экземплярах. Один экземпляр акта вместе с паспортом и анкетой-заявлением повторно направляется на предприятие–изготовитель на повторное изготовление. Второй остается в территориальном подразделении по месту составления акта, а третий экземпляр выдается заявителю. В течение трех дней заявителю изготовят новый паспорт. А что делать со старыми паспортами?

Владельцы паспортов старого образца могут не переживать. Они будут действительны до окончания срока.