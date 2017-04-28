Исаков: У нас настоящая армия. Мы и дальше будем строить жилье для военных

28 апреля 2017, 16:52 Комментарии

Сегодня, 28 апреля, в 12-м микрорайоне столицы состоялась церемония вручения ключей от многоквартирного дома для офицеров и прапорщиков Вооруженных сил Кыргызстана.

Ключи новоселам вручали руководитель аппарата президента Сапар Исаков, секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров и начальник Генштаба Райимберди Дуйшенбиев.

В своей речи Сапар Исаков отметил, что в Кыргызстане есть настоящая армия. "Мы не могли это говорить несколько лет назад, тем более 10 лет назад. Иногда очень трудно было осознавать, что лидеры других стран с издевкой высказывались о кыргызской армии, а сегодня все уже завидуют молча, потому что наша армия - наша гордость, гарантия нашего суверенитета, безопасности. Конечно, армия не может развиваться без ее поддержки. Президент страны Алмазбек Атамбаев прикладывает все усилия, чтобы наша армия имела крышу над головой, и вы являетесь яркими свидетелями тех процессов, которые происходят в последние годы. В прошлом году около 80 военных получили квартиры. Сегодня 20 с лишним семей обретут жилье. Это большое счастье, когда у каждого из нас появляется свое жилье. Около 425 квартир будут выделены в этом году. Мы не будем останавливаться, будем строить жилье для военнослужащих, чтобы вы больше ни о чем не думали, чтобы вы стояли только на страже нашей страны", - сказал Исаков.

Квартиры получили все представители Вооруженных сил - центрального аппарата Генерального штаба, Сухопутных войск, Национальной гвардии, Пограничной службы, Госкомитета по делам обороны, а также Сил воздушной обороны.

Полковник Бактыбек Усубалиев от радости и волнения даже не знал, что сказать представителям прессы. По его словам, он и его семья 30 лет мечтали о том, чтобы получить свое жилье.

"Я сегодня получил двухкомнатную квартиру. Очень рад такому событию. Хотел бы поблагодарить президента, руководство Госкомитета по делам обороны за такую светлую квартиру. На сегодняшний день в армии я работаю 30 лет. Все эти годы мечтал о своей квартире. Моей радости нет предела, ведь до этого мы жили при войсковой части зенитно-ракетной бригады - в закрытом военном городке. Там прослужил почти 20 лет, после чего перевелся в ГКДО, но все равно оставался жить при войсковой части", - поделился Усубалиев.

Его супруга Айниза Усубалиева рассказала журналистам, что с мужем у них пятеро детей, старшему сыну уже 25 лет, младшему - пять. "Мы очень рады тому, что у нас появилось свое жилье. Я замужем 27 лет. Куда бы ни поехал мой муж, я всегда следовала за ним. Я и сама являюсь военнослужащей. Работаю в той части, где служил супруг - ЗРБ", - поделилась она.

Полковник Кайратбек Мусабаев работает в управлении боевой подготовки Государственной пограничной службы. В армии он служит более 25 лет. "Я прослужил практически во всех войсковых частях Погранслужбы. Для нас ведь служба всегда на первом месте. Начал работать Лейлекском районе Баткенской области, затем перевелся в Каракол, потом служил в Шамалды-Сае, в Оше, и два года назад перевелся в Бишкек. До сегодняшнего дня снимал квартиру. Прослужив все это время, живя в служебных квартирах при войсковых частях, я, конечно рад, что получил свое жилье. Для меня было неожиданно, что жилье будет таким благоустроенным, хоть сейчас можно заезжать и жить", - говорит пограничник.

Счастливый отец пятерых детей полковник Мирбек Жумашев в армии уже почти 26 лет. Почти 10 лет ему приходилось жить в военном городке в селе Кой-Таш, где условия гораздо отличались от тех, что он получил сейчас. "Я начинал службу в Оше, затем уехал учиться в Москву. По приезде меня отправили на юг, а несколько лет назад перевели в Бишкек. На данный момент я служу в штабе Сухопутных войск. У меня пятеро детей. Сегодня радость не только у меня, но и у всей моей семьи. До этого около 10 лет я прожил в военном городке в селе Кой Таш, приходилось каждый день ездить в город на службу. Здесь есть все условия, подключены коммуникации - горячая вода, отопление, а ранее в нашей квартире была только холодная вода", - поделился эмоциями военный.

Отметим, жилье для военнослужащих сдано "под ключ". В новом одноподъездном доме девять однокомнатных и 18 двухкомнатных квартир. В квартирах подключены все коммуникации. Распределяли недвижимость комиссионно - учитывая выслугу лет военнослужащих и выполнение ими служебных обязанностей.