В Кыргызстане в 5 раз сократилось количество людей, заражающихся от животных

28 апреля 2017, 16:43 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В Кыргызстане в пять раз сократилось количество людей, заражающихся инфекционными заболеваниями животных, такие как, ящур, бруцеллез и эхинококкоз. Об этом сегодня сказал директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов на мероприятии, посвященном профессиональному празднику сотрудников ветеринарной и фитосанитарной отрасли, сообщает пресс-служба правительства.

Заведующий отделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата Правительства Таалайбек Далбаев поздравил сотрудников ветеринарной и фитосанитарной отрасли от имени Правительства и вручил особо отличившимся сотрудникам именные часы премьер-министра КР.

"Правительство с каждым годом все больше уделяет внимание ветеринарной отрасли. По сравнению с прошедшими годами на профилактику заболеваний животных выделяется в три раза больше средств. Результатом этого явилось снижение заболеваемости животных и заражаемость людей. На данный момент по республике наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация. По всей стране ведутся работы по идентификации крупно рогатого скота и включению их в информационную систему", - подчеркнул Т.Далбаев.

На сегодняшний день 629 тыс 948 голов дойных коров прошли идентификацию и включены в информационную систему.

Помимо этого, в целях противодействия опасным животным заболеваниям, была разработана и принята стратегия по противодействию 8 видам таких заболеваний. В их числе ящур, сибирская язва, эхинококкоз, бруцеллез, лейкоз, бешенство и другие инфекционные заболевания.