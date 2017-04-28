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Главы МИД стран Диалога "Центральная Азия + Япония" обсудят вопросы региональной безопасностиГлавы МИД стран Диалога "Центральная Азия + Япония" обсудят вопросы региональной безопасностиИсаков: У нас настоящая армия. Мы и дальше будем строить жилье для военныхИсаков: У нас настоящая армия. Мы и дальше будем строить жилье для военных

Министр Э.Абдылдаев приме участие в совещании глав МИД стран-участниц Диалога "ЦА-Япония" в г.Ашхабад

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423237-ru.html

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28 апреля 2017, 16:53       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. Делегация Министерства иностранных дел Кыргызстана во главе с министром Эрланом Абдылдаевым примет участие в работе 6-го Совещания Министров иностранных дел стран-участниц Диалога "Центральная Азия-Япония", которое состоится 30 апреля-1 мая 2017г. в г.Ашхабад, Туркменистан. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
В ходе Совещания будут обсуждены вопросы регионального сотрудничества, затронуты проблемные вопросы международного характера, включая региональную безопасность, проблематики. Делегации также обсудят перспективные направления дальнейшей работы Диалога. Ожидается принятие по итогам работы Совместного заявления и Дорожной карты сотрудничества.
В рамках Совещания планируются встречи Министра иностранных дел КР Э.Абдылдаева с Министром иностранных дел Японии Ф.Кишида, другими коллегами из стран Центральной Азии.

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