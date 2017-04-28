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Мусурканов: рога и шкуры 11 убитых архаров и козерогов изъяли в Оше

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423236-ru.html

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Видео жестокого убийства архара камнем появилось в соцсетях

28 апреля 2017, 16:29       Комментарии

В интервью радио Sputnik Кыргызстан он рассказал, что 22 рога и 11 шкур архаров и козерогов пытались ввезти из Таджикистана.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов контрабанды, сотрудники отдела по борьбе с контрабандой таможни "Ош" совместно с сотрудниками места предварительной таможенной процедуры (МПТП) "Бордобо" обнаружили и пресекли ввоз товаров и других запрещенных предметов на территорию ЕАЭС.
"27 апреля в село Сары-Таш Алайского района из Таджикистана прибыла автомашина марки УАЗ с кыргызстанскими госномерами. При досмотре в салоне авто обнаружили и изъяли тщательно упакованные и спрятанные в мешки с овечьей шерстью семь шкур архара и четыре шкуры козерога, а также семь пар рогов архара и четыре пары рогов козерога", - сказал Мусурканов.
Отсутствовали какие-либо разрешительные документы на легальный ввоз этих предметов на территорию ЕАЭС. При этом дериваты (производные), по предварительным данным, являются объектами фауны, находящимися под охраной и включенными в Красную книгу КР.
Отдел борьбы с контрабандой таможни "Ош" ведет проверку по данному факту. Собран материал, а автомашина и объекты фауны доставлены в Ош и переданы на ответственное хранение в Департамент охраны природы. По результатам доследственных мероприятий будет принято решение о передаче материалов в прокуратуру Ошской области.

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