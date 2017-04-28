Как и где провести выходные в столице. Афиша с 28 по 30 апреля

28 апреля 2017, 16:45 Комментарии

Пятница, 28 апреля Фильм "Все только начинается". В этой приключенческой комедии снялись танцор Жан Воинов и юная певица Айым Айылчиева. Лента обещает быть увлекательной и смешной. Смотрите на больших экранах страны с 28 апреля.

Фестиваль образования. Суть мероприятия - в полезной пропаганде здорового образа жизни. Все гости смогут поговорить с известными кыргызстанскими спортсменами, узнать подробнее о спортивных федерациях страны и посетить несколько тематических мастер-классов. Для школьников прочитают лекции по профориентации. Фестиваль будет проходить в Академии физической культуры и спорта с 10.00 до 17.00.

Концерт солиста оперы Нурлана Суймоналиева. Со сцены театра оперы и балеты прозвучит вокальный цикл Франца Шуберта "Лебединая песнь". Приходите насладиться высоким искусством. Начало в 18.00, стоимость билетов - 250-450 сомов.

Мастер-класс по декупажу на яичной скорлупе. На этом творческом занятии в ololohause можно будет создать свой шедевр. Поэтому, если вам интересна тема декорирования, приходите. Здесь вы узнаете еще об одном интересном способе, как вернуть старым предметам жизнь. Начало в 18.30, стоимость участия - 400 сомов.

Суббота, 29 апреля Стихийная встреча. Это будет вечер стихов, прочитанных людьми, влюбленными в поэзию. Приходите и вы, чтобы исполнить что-то из написанного вами или продекламировать произведение любимого автора. Организаторы обещают, что печеньки и чай прилагаются. Начало в 17.00, вход свободный. Но обязательна предварительная регистрация.

Концерт мистера Оскара и группы "Grand Band". Эти музыканты "исповедуют" серьезную музыку, которая всегда создает изысканную атмосферу и вдохновляет зрителей. Если вы поклонник диско, джаза или соула, то добро пожаловать на очередной музыкальный аншлаг в арт-кафе "Studio247". Начало в 20.30, стоимость билета - 400 сомов.

Воскресенье, 30 апреля Весенняя ярмарка мастеров. На один день бар "Чемодан Зусмановича" превратится в площадку для вдохновения и рождения идей, а также в прилавок милых необычных вещиц, изготовленных бишкекскими хэнд-мэйд мастерами. Приходите за приятными покупками или просто за хорошими эмоциями. Открытие ярмарки в 10.00.

Соревнования по дуатлону WorldClass Duathlon. Это достаточно крупные состязания, в которых примут участие и казахстанские спортсмены. Если и вы хотите показать себя и побороться за медаль, то быстрее регистрируйтесь. http://triathlon.kg/ Участие могут принять спортсмены любых возрастных категорий с 12 до 50 лет. Стоимость - 500 сомов. Спортивное мероприятие начнется на Старой площади в 11.30.

Чемпионат по шестовой акробатике. Мужчины, не пропустите! В Театре Русской драмы имени Ч. Айтматова состоятся соревнования в танцах на пилоне. Демонстрировать грацию и пластику будут спортсменки из Кыргызстана, в качестве подарка - показательное выступление мастеров из Харькова. Начало в 12.00, стоимость билета - 200-600 сомов.

Терапия для детей и взрослых "Волшебная сказка". Это возможность рассказать о своем мире с помощью рисунка и сказочной истории. Участие могут принять родители и дети, которые на протяжение всей терапии будут получать задания, направленные на понимание прекрасного, развитие творческого мышления и интуитивного рисования. Начало в 13.00 в ololohause. Стоимость участия - 350-700 сомов.

Концерт группы "Город 312". Кыргызстанский музыкальный коллектив, прославившийся на весь мир, даст бесплатный концерт в ночном клубе Promzona. Приходите послушать великолепное пение солистки Аи вживую. Начало в 18.00. Вход свободный.