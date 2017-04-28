В Кыргызстане в пять раз сократилось количество людей, заражающихся от животных

28 апреля 2017, 16:38 Комментарии

В Кыргызстане в пять раз сократилось количество людей, заражающихся инфекционными заболеваниями животных, такие как, ящур, бруцеллез и эхинококкоз. Об этом 28 апреля, сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов на мероприятии, посвященном профессиональному празднику сотрудников ветеринарной и фитосанитарной отрасли.

На сегодняшний день 629 тыс. 948 голов дойных коров прошли идентификацию и включены в информационную систему.

"Помимо этого, в целях противодействия опасным животным заболеваниям, была разработана и принята стратегия по противодействию 8 видам таких заболеваний. В их числе ящур, сибирская язва, эхинококкоз, бруцеллез, лейкоз, бешенство и другие инфекционные заболевания", – говорится в сообщении.