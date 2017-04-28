Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф "Безлимит 4G + O!TV"Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф "Безлимит 4G + O!TV"Мэрия Бишкека и центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" подписали меморандум о сотрудничестве (фото)Мэрия Бишкека и центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" подписали меморандум о сотрудничестве (фото)

Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф "Безлимит 4G + O!TV"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/04/mobiln...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423233-ru.html

Похожие новости

Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф "Безлимит 4G + O!TV"

Сапар Исаков предложил бизнесменам разработать дополнительные мобильные приложения к "Безопасному городу"

" МДС " Развитие мобильного интернета в Кыргызстане

Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде

Более 7000 зрителей собрал мобильный оператор О! на концерте в Джалал-Абаде

28 апреля 2017, 16:17       Комментарии

Мобильный оператор О! снизил стоимость флагманского тарифа "Безлимит 4G + O!TV" на 7/30 дней в соответствии с ожиданиями своих клиентов.
Теперь стоимость подключения к "Безлимит 4G + O!TV" на 7 дней составит всего 300 сомов, на 30 дней – 1190 сомов c учетом всех налогов. Помимо высокоскоростного безлимитного 4G интернета без ограничения интернет-трафика, пользователям тарифов доступно 130 ТВ каналов, при просмотре которых трафик для абонентов сети О! не тарифицируется.
"Человек выбирает мобильный интернет по трем критериям: скорость, объем трафика и цена. О! делает акцент на безлимитный интернет, именно он бьет все рекорды по популярности запросов. Кроме улучшения качества предоставления услуг, мы стремимся сделать их самыми привлекательными и передовыми на рынке, снижаем стоимость", – пояснил директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков.
Оператор О! отмечает значительную динамику роста пользователей 4G в своей сети ежедневно, с каждым днем абоненты скачивают все больше данных. В свою очередь, мобильный оператор О! совершенствуется с учетом нового поведения пользователей, сначала запустив универсальный тариф "4G Безлимит + O!TV", а вслед за этим снизив стоимость предложения на 14%.
Подробнее о тарифе "Безлимит 4G + O!TV" можно узнать на официальном на сайте www.o.kg.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум