Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф "Безлимит 4G + O!TV"

28 апреля 2017, 16:17 Комментарии

Мобильный оператор О! снизил стоимость флагманского тарифа "Безлимит 4G + O!TV" на 7/30 дней в соответствии с ожиданиями своих клиентов.

Теперь стоимость подключения к "Безлимит 4G + O!TV" на 7 дней составит всего 300 сомов, на 30 дней – 1190 сомов c учетом всех налогов. Помимо высокоскоростного безлимитного 4G интернета без ограничения интернет-трафика, пользователям тарифов доступно 130 ТВ каналов, при просмотре которых трафик для абонентов сети О! не тарифицируется.

"Человек выбирает мобильный интернет по трем критериям: скорость, объем трафика и цена. О! делает акцент на безлимитный интернет, именно он бьет все рекорды по популярности запросов. Кроме улучшения качества предоставления услуг, мы стремимся сделать их самыми привлекательными и передовыми на рынке, снижаем стоимость", – пояснил директор по маркетингу мобильного оператора О! Дмитрий Жуков.

Оператор О! отмечает значительную динамику роста пользователей 4G в своей сети ежедневно, с каждым днем абоненты скачивают все больше данных. В свою очередь, мобильный оператор О! совершенствуется с учетом нового поведения пользователей, сначала запустив универсальный тариф "4G Безлимит + O!TV", а вслед за этим снизив стоимость предложения на 14%.

Подробнее о тарифе "Безлимит 4G + O!TV" можно узнать на официальном на сайте www.o.kg.