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Центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" под надежной защитой мэрии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359099_ce...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423232-ru.html

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Мэрия Бишкека и центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" подписали меморандум о сотрудничестве (фото)

В Бишкеке подписан меморандум о сотрудничестве с центрами реабилитации "Оберег" и "Рука в руке"

28 апреля 2017, 16:11       Комментарии

В реабилитационном центре "Оберег" состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между муниципалитетом и центром реабилитации "Оберег" и общественным объединением родителей детей-аутистов "Рука в руке". Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Меморандум подписан мэром Албеком Ибраимовым и руководством учреждений.
Градоначальник выразил благодарность коллективу центров за самоотверженный труд и большое сердце, а также подарил стиральную машину и пылесос.
После официальной части мероприятия главе столичного муниципалитета показали ежедневную работу персонала по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники двух центров реабилитации представили гостям концертную программу.
Управление капитального строительства мэрии города Бишкек сделало капитальный ремонт в здании детского сада № 156, в котором в данное время расположен реабилитационный центр детей ОВЗ "Оберег" и ОФ "Рука в руке".
В будущем этот проект позволит в более тесном плане объединить усилия муниципалитета города и неправительственного сектора по решению социальных услуг для детей и молодежи с ограниченными возможностями
здоровья. Функционирование таких центров позволит в городе предоставлять детям новые формы услуг: психокоррекционные, реабилитационные, которые позволят им вести активный образ жизни, не быть изолированными от общества.

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