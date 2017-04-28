Центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" под надежной защитой мэрии

28 апреля 2017, 16:11 Комментарии

В реабилитационном центре "Оберег" состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между муниципалитетом и центром реабилитации "Оберег" и общественным объединением родителей детей-аутистов "Рука в руке". Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Меморандум подписан мэром Албеком Ибраимовым и руководством учреждений.

Градоначальник выразил благодарность коллективу центров за самоотверженный труд и большое сердце, а также подарил стиральную машину и пылесос.

После официальной части мероприятия главе столичного муниципалитета показали ежедневную работу персонала по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. Воспитанники двух центров реабилитации представили гостям концертную программу.

Управление капитального строительства мэрии города Бишкек сделало капитальный ремонт в здании детского сада № 156, в котором в данное время расположен реабилитационный центр детей ОВЗ "Оберег" и ОФ "Рука в руке".

В будущем этот проект позволит в более тесном плане объединить усилия муниципалитета города и неправительственного сектора по решению социальных услуг для детей и молодежи с ограниченными возможностями

здоровья. Функционирование таких центров позволит в городе предоставлять детям новые формы услуг: психокоррекционные, реабилитационные, которые позволят им вести активный образ жизни, не быть изолированными от общества.