А. Кацев получил престижную награду - медаль к 300-летию М.В. Ломоносова

28 апреля 2017, 16:14 Комментарии

К 300-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова, основателя Московского государственного университета, учреждена юбилейная медаль. Ею награждаются граждане как России, так и иностранных государств за вклад в развитие науки, культуры, образования и защиту информации.

Юбилейная медаль выполнена из латуни в форме круга диаметром 32 миллиметра. На ее лицевой стороне изображен портрет русского ученого. На оборотной стороне по окружности надпись: "300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова".

Стоит отметить, этой медалью награждены такие известные люди, как Евгений Пермаков, советский и российский политический и государственный деятель, экс-председатель правительства РФ (1998-1999 гг.), экс-министр иностранных дел (1996-1998 гг.), руководитель центральной службы разведки СССР. Кроме того, этой награды удостоен советский и российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике вице-президент РАН Жорес Алферов.

На днях этой медалью был награжден наш соотечественник Александр Кацев. Отметим А.С. Кацев родился в городе Фрунзе в семье служащих. Окончил филологический факультет Киргизского университета в 1969 году и аспирантуру при нем в 1976 году. Был членом КПСС. Преподавал в Пржевальском педагогическом институте с 1969 по 1973 год. Затем работал в Киргизском женском педагогическом институте в период с 1976 по 1997 год. Также он является автором многочисленных книг и научных трудов.

"У меня вышло более 700 научных работ, это и книги, и статьи, и прочее. Наградили меня в КРСУ, эту медаль привезли сюда и ректор мне ее вручил. Каких-то привилегий она не дает, только придает гордости, ведь этой медалью более двух человек в год не награждают", - рассказал профессор Александр Кацев.