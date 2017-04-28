Доллар США: 67.2425 (+0.1096) 
Евро: 73.3515 (+0.1599) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэрия Бишкека и центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" подписали меморандум о сотрудничестве (фото)Мэрия Бишкека и центры реабилитации "Оберег" и "Рука в руке" подписали меморандум о сотрудничестве (фото)В дошкольных организациях Бишкека воспитываются 31,6 тыс. детей, что в 2,3 раза превышает нормуВ дошкольных организациях Бишкека воспитываются 31,6 тыс. детей, что в 2,3 раза превышает норму

А. Кацев получил престижную награду - медаль к 300-летию М.В. Ломоносова

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359094_a....

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423231-ru.html

Похожие новости

Мама бросила ребенка и поменяла имя, ее сын не может получить документы и медпомощь

Посольство КНР в Ташкенте вручило награды активистам в укреплении китайско-узбекской дружбы

Рукопашники Кыргызстана завоевали 10 медалей чемпионата мира в России

В 3 областях по результатам выборов в местные кенеши из 3 тыс. 125 мандатов лишь 243 получили женщины, - депутат

Пловцы из Кыргызстана завоевали пять медалей на чемпионате ЦА в Ашхабаде

28 апреля 2017, 16:14       Комментарии

К 300-летию со дня рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова, основателя Московского государственного университета, учреждена юбилейная медаль. Ею награждаются граждане как России, так и иностранных государств за вклад в развитие науки, культуры, образования и защиту информации.
Юбилейная медаль выполнена из латуни в форме круга диаметром 32 миллиметра. На ее лицевой стороне изображен портрет русского ученого. На оборотной стороне по окружности надпись: "300 лет со дня рождения М.В. Ломоносова".
Стоит отметить, этой медалью награждены такие известные люди, как Евгений Пермаков, советский и российский политический и государственный деятель, экс-председатель правительства РФ (1998-1999 гг.), экс-министр иностранных дел (1996-1998 гг.), руководитель центральной службы разведки СССР. Кроме того, этой награды удостоен советский и российский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике вице-президент РАН Жорес Алферов.
На днях этой медалью был награжден наш соотечественник Александр Кацев. Отметим А.С. Кацев родился в городе Фрунзе в семье служащих. Окончил филологический факультет Киргизского университета в 1969 году и аспирантуру при нем в 1976 году. Был членом КПСС. Преподавал в Пржевальском педагогическом институте с 1969 по 1973 год. Затем работал в Киргизском женском педагогическом институте в период с 1976 по 1997 год. Также он является автором многочисленных книг и научных трудов.
"У меня вышло более 700 научных работ, это и книги, и статьи, и прочее. Наградили меня в КРСУ, эту медаль привезли сюда и ректор мне ее вручил. Каких-то привилегий она не дает, только придает гордости, ведь этой медалью более двух человек в год не награждают", - рассказал профессор Александр Кацев.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум