ИАЦ "Кабар": Экономическая неделя Кыргызстана - 24-29.04.17

28 апреля 2017, 16:10 Комментарии

На неделе была заметна интенсификация экономической жизни страны. Кыргызстан вновь подтвердил приверженность к китайской инициативе "Экономического пояса" на Шелковом пути. В Бишкеке состоялся Международный экономический форум "Развитие Экономического пояса шелкового пути - интенсификация сотрудничества". В его работе приняли участие представители правительства, Жогорку Кенеша, государственных органов, международных организаций, эксперты и гости из-за рубежа, в том числе из России и Китая. Они обсудили и сделали ряд важных предложений по теме: "Экономический пояс Шелкового пути: прошлое, настоящее и прогнозируемое будущее". Рассматривались зоны ускоренного развития, финансовые институты, общие энергетические рынки, и другие вопросы. Были обсуждены и такие вопросы как формирование консолидированной позиции деловых кругов по вопросам, связанным с сопряжением Евразийского экономического Союза и Экономического пояса Шелкового пути.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев считает, что такое сотрудничество является партнерством на долгие годы. Он отметил, что на форуме в фокусе внимания было торговое сотрудничество с Китаем. По его словам, китайцы тесно работают с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и на экспертизе находятся более ста проектов. Особо подчеркнул, что Китай наращивает свои возможности по инвестированию в этот проект. И это чувствуется в странах ЕАЭС.

По мнению замминистра экономики КР Алмаза Сазбакова, у Кыргызстана есть все конкурентные преимущества для того, чтобы привлечь китайских бизнесменов к себе и локализовать производство в стране. Он считает, что форум в Бишкеке такого масштаба определенно принесет свои результаты. "Они позволяют узнать, как бизнес в пяти странах реагирует на изменения, которые происходят со вступлением каждой страны в ЕАЭС. И какие изменения можно внести в комиссию органов ЕАЭС для того, чтобы улучшить работу бизнеса", - сказал А.Сазбаков ИА "Кабар". В тоже время А.Сазбаков отметил, что "сейчас у Кыргызстана и КНР большой дисбаланс. Кыргызстан импортирует из КНР больше, чем экспортирует. И на данный момент стоит задача локализовать это производство здесь, в Кыргызстане, и потом товары поставлять на рынки ЕАЭС. Это взаимовыгодный интерес Кыргызстана и Китая".

Принимавший участие в Форуме замгенсекретаря Международной торговой палаты "Шелковый путь" Биан Сюэ Сюэ считает, что партнерство Евразийского экономического Союза и Экономического пояса Шелкового пути открывает широкие перспективы экономического сотрудничества и взаимной выгоды для всего мира. По ее словам, инициатива "Один пояс - один путь" была выдвинута Китаем, но плоды успеха коснулись всего мира. Уже в течение трех лет странам и регионам она приносит взаимную выгоду, идею совместного развития и практическую деятельность. "Мы будем работать вместе, чтобы исследовать новые модели делового сотрудничества в различных регионах и странах и совместно содействовать развитию Шелкового пути", - сказала Биан Сюэ Сюэ.

Между тем в самом Кыргызстане, Счетная палата КР провела плановый аудит использования бюджетных, специальных средств и депозитных сумм в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) при Правительстве КР и ее подведомственных подразделениях за 2014 и 2015 годы. Работа этого ведомства как раз направлена на борьбу против коррупции.

Аудит выявил в госоргане финансовое нарушение – нецелевое использование бюджетных средств на сумму в 70 тыс. сомов. Кроме того установлено завышение цен и тарифов на 220 тыс. сомов. Вместе с тем нерационально использованные средства составили сумму 1,4 млн. сомов.

Еще один госорган, Государственная налоговая служба (ГНС) КР, призывает граждан страны, уплативших налог на автотранспортное средство, требовать в налоговом органе выдачи специальной наклейки, подтверждающей факт уплаты налога. Когда-то такое новшество было предложено, но придать регулярность такой идее не удалось, да и граждане не привыкли не то, что наклейками пользоваться, квитанцию об уплате не всегда хранят. ГНС призвал граждан, что в случае отказа со стороны налоговых органов в выдаче наклеек обращаться к ним.

Регион Центральной Азии после смены власти в Узбекистане как-то встрепенулся, новый глава которого во всеуслышание объявил о сближении с соседями, в первую очередь в экономическом плане. Неспроста первые его официальные поездки состоялись в Туркменистан и Казахстан. Вероятность интенсивной интеграции стран региона в большей мере зависит от позиции Ташкента. Однако Казахстан тоже стремится более полно освоить рынок Центральной Азии. На неделе Парламент РК на пленарном заседании принял в работу проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции". В соответствии с нормами Соглашения в рамках ЕАЭС, казахстанская сторона, с целью оказания помощи в процессе вхождения в Союз, окажет Кыргызстану помощь в размере 100 млн долларов США. Эти средства предназначены для проведения мероприятий, предусмотренных "Дорожной картой" по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС, а также для приведения законодательства республики в соответствие с требованиями Союза. Насколько быстро эти средства поступят в Кыргызстан зависит от успешной работы финансовых органов стран, а освоение – только от Правительства Кыргызстана.

Растущие экономические возможности Кыргызстана придают импульс для развития многих отраслей промышленности. По мнению вице-премьер-министра КР Олега Панкратова, Кыргызстан должен развивать собственное производство строительных и отделочных материалов. Об этом он сказал во время посещения в Бишкеке завода по производству пенопласта "Мой дом". "Благодаря кредитной линии Кыргызско-Российского Фонда развития в размере 1,1 млн долларов США, завод приобрел и установил новое современное оборудование по производству пенопласта. Данный строительный материал используется как утеплитель при проведении строительно-ремонтных работ. Потребность в строительных и отделочных материалах будет только расти и потому необходимо развивать собственное производство", - подчеркнул он. Качество выпускаемых изделий даст возможность вывозить на экспорт, поскольку пенопласт массово востребован при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и фасадов. Об этом говорят и цифры. В прошлом году в Кыргызстане было произведено 29 тонн пенопласта, что на 171% больше, чем в 2015 году. Учитывая все это, мы уверены, что продукция предприятия будет востребована и найдет своего покупателя как на внутреннем, так и внешнем рынке", – констатировал вице-премьер-министр.

Стремление Кыргызстана привлечь зарубежных инвесторов в страну вновь был продемонстрировано на неделе, на этот раз в столице Катара г. Доха. Там побывала Торгово-экономическая миссия Кыргызстана. В рамках поездки состоялся бизнес-форум с участием кыргызских и катарских предпринимателей.

Главная цель миссии – продвижение отечественной продукции на катарский рынок и развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Катаром. На мероприятии выступил вице-президент Торговой палаты Катара Мухаммед бин Ахмед бин Туар Аль-Кувари. Он призвал катарских предпринимателей активно сотрудничать со своими кыргызскими коллегами и подчеркнул, что катарский рынок открыт для продукции из Кыргызстана, а кыргызские бизнесмены могут осуществлять предпринимательскую деятельность в Катаре.

На форуме была сделана презентация инвестиционных возможностях Кыргызстана, а крупные предприниматели продемонстрировали свои перспективные проекты. В конце мероприятия состоялась сессия в формате В2В (Business-To-Business), в ходе которой бизнесмены двух стран обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Неплохие отношения между Кыргызстаном и Южной Кореей создали хорошие возможности для трудовых мигрантов. Кыргызстан посетил министра труда и занятости Республики Корея Ли Ки Квон. Его визави с кыргызской стороны были министр труда и социального развития КР Таалайкуль Исакунова и заместитель председателя Государственной службы миграции КР Алмазбек Асанбаев. Были обсуждены ряд актуальных вопросов по развитию двухстороннего сотрудничества, увеличению числа трудящихся-мигрантов из Кыргызстана, осуществляющих трудовую деятельность в Республике Корея. Корейской делегации была высказана просьба по увеличению трудовых контрактов из Кореи для граждан Кыргызстана, возможности расширения сферы трудоустройства для кыргызстанцев. Пока кыргызстанцы в Корее заняты в основном в производстве и в сфере сельского хозяйства. Особо подчеркнул важность содействия со стороны Министерства труда и занятости Кореи в вопросе информированности корейских работодателей о трудовых ресурсах Кыргызстана. Корейский министр Ли Ки Квон высоко оценил всестороннее развитие Кыргызстана за последние 5 лет, подчеркнув готовность активизировать двусторонние отношения в сфере занятости и вывести их на новый качественный уровень. Он также особо отметил важность назначения представителя Госслужбы миграции в Республике Корея для налаживания контактов с новыми работодателями, что поспособствует увеличению трудовой квоты для кыргызстанских граждан.

Возросшая покупательская способность среднестатистического жителя Кыргызстана за последние пять лет дали возможность приобретать не только жилье, объемы которого продолжают расти несмотря на трудности, но также приобретать автомашины. По не официальным данным в одном только Бишкеке, где численноть жителей превысило 1 млн человек, количество зарегистрированных автомашин превысило 400 тыс. штук. И при этом объемы торгов на авторынке не снижаются, а поступление новых партий продолжается, несмотря на возросшие цены на растаможивание. Именно это придает уверенность автопроизводителям Казахстана начать продажу автомашин собственного производства в Кыргызстане. Аким Восточно-казахстанской области, бывший глава Правительства РК Даниял Ахметов заявил, "Я лично был в Монголии, я был в Кыргызстане, Таджикистане, и провел встречи с руководителями правительств с тем, чтобы наш автомобиль вошел в эти рынки, и мы туда войдем".

На этой неделе после сезонной остановки золотоизвлекательная фабрика рудника "Солтон-Сары" возобновила свою работу. За период плановой остановки на самой фабрике и на отдельных участках рудника были проделаны ремонтные работы, произведены вскрышные работы и добыто порядка 4500 тонн руды. В целях расширения производства на руднике будет запущена вторая линия фабрики, что позволит добывать еще порядка 6 кг золота дополнительно.

Вернувшийся из Ирана спикер парламента Кыргызстана Чыныбай Турсунбеков принял участие в открытии конференции "Кыргызстан: ресурсы будущего". Он выразил удовлетворение, что на форуме принимают участие лучшие умы Кыргызстана, чтобы определить, какие ресурсы необходимы, чтобы страна смогла сделать прорыв и занять достойное место в регионе и в мире в целом.

"Парламент готов рассмотреть предложения о том, какие законы принять и какие барьеры нужно снять, чтобы дать толчок инновационному развитию и образованию в Кыргызстане", - резюмировал свое выступление спикер парламента.

В конце недели Жогорку Кенеш КР подавляющим большинством голосов одобрил отчет Премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова за год работы Правительства КР. Обсуждение и голосование произошло в отсутствие спикера Парламента КР Ч. Турсунбекова, который в это время находился с визитом в Иране. Но все же две оппозиционные фракции "Онугуу-Прогресс" и "Ата-Мекен" посчитали отчет Правительства за 2016 год не удовлетворительным.

В целом работа Правительства КР за отчетный период выглядела стабильно-трудовым. Об этом говорят сами цифры – рост ВВП страны составил 3,8% и оказался заметно лучшим среди стран ЕАЭС. По итогам этого решения Парламента, вполне прогнозируем вариант выдвижения кандидатуры главы Правительства С.Жээнбекова от фракции СДПК на предстоящих в конце года Президентских выборах КР. Так проявляется переплетение экономики с политикой.

ИАЦ "Кабар",

24-29.04.17