В Бишкеке обсуждают вопросы улучшения взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем

28 апреля 2017, 16:34 Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В Бишкеке проходит международная конференция на тему "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем". Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.

В работе конференции участие принимают заместитель Торага Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова, депутаты Жогорку Кенеша Карамат Орозова, Эльвира Сурабалдиева, Рада Туманбаева, Аида Касымалиева, Чрезвычайный и Полномочный посол США в КР Шейла Гуолтни, экс-депутат Государственного Хурала Монголии Оюнгерел Дседевдамба, более 100 женщин-депутатов местных кенешей и представители международных организаций.

В ходе мероприятия с приветственной речью выступили заместитель торага Жогорку Кенеша КР Алтынай Омурбекова, депутат Жогорку Кенеша, председатель Форума женщин-депутатов Эльвира Сурабалдиева, Чрезвычайный и Полномочный посол США в КР Шейла Гуолтни. В их выступлениях было обозначено, что женщины с активной гражданской позицией являются положительной движущей силой развития общества. "В нынешних условиях женщины занимают активную политическую позицию, и играют важную роль в процессах, где необходимо принимать решения", - отметила А.Омурбекова.

Отметим, что участники конференции обсуждают вопросы улучшения по взаимодействию между местными кенешами и Жогорку Кенешем, проведения совместной работы по обеспечению доступа женщин к процессу принятия решений и расширения возможностей для их участия в политике. В течение дня женщины-депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей рассмотрят вопросы совершенствования избирательного законодательства, участия женщин на выборах в местные кенеши, а также акцентируют внимание на проблемы семейного насилия в республике.