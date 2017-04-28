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В Бишкеке обсуждают вопросы улучшения взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423228-ru.html

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28 апреля 2017, 16:34       Комментарии

Бишкек, 28 апреля /Кабар/. В Бишкеке проходит международная конференция на тему "Эффективная работа с избирателями через улучшение взаимодействия между местными кенешами и Жогорку Кенешем". Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
В работе конференции участие принимают заместитель Торага Жогорку Кенеша Алтынай Омурбекова, депутаты Жогорку Кенеша Карамат Орозова, Эльвира Сурабалдиева, Рада Туманбаева, Аида Касымалиева, Чрезвычайный и Полномочный посол США в КР Шейла Гуолтни, экс-депутат Государственного Хурала Монголии Оюнгерел Дседевдамба, более 100 женщин-депутатов местных кенешей и представители международных организаций.
В ходе мероприятия с приветственной речью выступили заместитель торага Жогорку Кенеша КР Алтынай Омурбекова, депутат Жогорку Кенеша, председатель Форума женщин-депутатов Эльвира Сурабалдиева, Чрезвычайный и Полномочный посол США в КР Шейла Гуолтни. В их выступлениях было обозначено, что женщины с активной гражданской позицией являются положительной движущей силой развития общества. "В нынешних условиях женщины занимают активную политическую позицию, и играют важную роль в процессах, где необходимо принимать решения", - отметила А.Омурбекова.
Отметим, что участники конференции обсуждают вопросы улучшения по взаимодействию между местными кенешами и Жогорку Кенешем, проведения совместной работы по обеспечению доступа женщин к процессу принятия решений и расширения возможностей для их участия в политике. В течение дня женщины-депутаты Жогорку Кенеша и местных кенешей рассмотрят вопросы совершенствования избирательного законодательства, участия женщин на выборах в местные кенеши, а также акцентируют внимание на проблемы семейного насилия в республике.

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