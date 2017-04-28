Ночью в Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях ночью заморозки до 2 градусов мороза – прогноз погоды на 29 апреля

28 апреля 2017, 15:59 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 29 апреля. По сообщению Кыргызгидромета, ночью временами дожди, грозы, в горных районах снег, в Иссык-Кульской, Нарынской областях местами осадки сильные. Днем в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях местами дожди, грозы, в горных районах снег.
На горных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории оз. Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +1...+6
днем: +10...+15
Таласская область
ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2
днем: +9...+14
Баткенская область
ночью: +4...+9
днем: +12...+17
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +4...+9
днем: +13...+18
Иссык-Кульская область
ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2
днем: +7...+12
Нарынская область
ночью: +1...+6, местами заморозки 0...-2
днем: +8...+13
В Бишкеке ночью временами дождь, днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3...+5, максимальная температура воздуха днем +13...+15.